Фестиваль военных песен начался в Приангарье

1 марта начинается отборочный тур областного фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!», который пройдет в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в фестивале примут участие коллективы культурно-досуговых, образовательных учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, а также предприятий Иркутской области. Отборочные туры фестиваля пройдут с 1 марта по 15 апреля в Усть-Куте, Бодайбо, Усть-Илимске, Братске, Зиме, Усолье-Сибирском, Иркутске, Тулунском, Тайшетском, Эхирит-Булагатском, Боханском и Катангском районах. Лучшие «фронтовые концертные бригады» будут приглашены для участия в гала-концерте 2 мая в Иркутск.

Кроме того, для сохранения памяти тех, кто участвовал в боях за Родину, а также о певцах, творческих коллективах организаторы фестиваля проводят акцию «Артисты Победы». В рамках мероприятия пройдет сбор информации о концертных бригадах и их участниках, которую разместят на промо-сайте фестиваля-конкурса «Фронтовая концертная бригада «Во Славу Победы!» www.артистыпобеды.рф .

По инф. Телеинформа

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