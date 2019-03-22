Есть что поесть

О кухне народов Прибайкалья будут рассказывать по радио.

Администрация Иркутска в партнёрстве с национально-культурными организациями города и области запускает новый радиопроект о национальной кухне народов Прибайкалья.

В первой передаче «Кухня народов Прибайкалья», которая выйдет в эфир 16 марта в 09:20, о традициях и секретах приготовления настоящего восточного десерта – традиционного чак-чака расскажет Гульнур Ахметшина.

– Администрация города и национальные центры в течение двух лет реализуют совместные проекты с различными радиостанциями. Так, в прошлом году на «Радио России Иркутск» в эфир выходила радиовикторина «Пословица недаром молвится», где звучали национальные пословицы. Также представители национально-культурных организаций принимали участие в городском радиопроекте «Читаем классику вместе». Радиослушатели знакомились с новым звучанием на национальных языках хорошо известных классических произведений, – рассказала начальник управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью Елена Терпугова.

Программа «Кухня народов Прибайкалья» будет выходить каждую субботу в 9:20 на «Радио России Иркутск» на частоте 105.0 FM

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