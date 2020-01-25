Еще один маткапитал

Сергей Сокол предложил продлить выплаты регионального «маткапитала».

Группа депутатов Законодательного собрания во главе с председателем Сергеем Соколом внесла проект закона, предусматривающий продление до 2026 года выплат материнского (семейного) капитала за счет средств регионального бюджета в случае рождения третьего и последующих детей. В настоящее время этот период ограничен датой 31 декабря 2021 года.

Как пояснил Сергей Сокол, в январском послании к Федеральному собранию президент России заявил, что федеральная программа по выплате материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Областными парламентариями предлагается принять аналогичное решение в отношении областной выплаты. Ее размер по состоянию на 31 декабря 2019 года составлял 103 тыс. рублей.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» внесен 22 января 2020 года. В число парламентариев, подготовивших законопроект, вошли вице-спикеры Кузьма Алдаров («Единая Россия»), Ольга Носенко (КПРФ) Александр Ведерников («Единая Россия»), а также депутаты Лариса Егорова (Справедливая Россия), Ольга Безродных (Гражданская платформа), Георгий Любенков (ЛДПР), Александр Гаськов.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ