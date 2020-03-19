 Энергосбыт закрыл офисы. Как теперь платить за свет?

«Иркутская энергосбытовая компания» Иркутскэнергосбыт рекомендует пользоваться клиентам компании онлайн-сервисами.
С их помощью можно решить самые актуальные вопросы:
Передать показания приборов учета:
Viber-бот;
личный кабинете на сайте компании, вкладка «передать показания»),
мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),
смс-сервис по номеру 8-985-770-75-75 (подробнее по ссылке): ИСБК, пробел, номер лицевого счета, пробел, Э показания. Например, ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э37352;
Оплатить жилищно-коммунальные услуги:
личный кабинет на сайте компании,
мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),
Сбербанк онлайн, сервис Автоплатеж Сбербанка
платёжная система Город,
платежные терминалы Qiwi.
Узнать номер лицевого счета (ИЭСБК ЛС (фамилия) или сумму задолженности (ИЭСБК пробел (№ лицевого счета) можно по смс на номер 8-985-770-75-75;
Для получения справок также используйте личный кабинет на сайте компании (вкладка «Обратная связь»), мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (вкладка «Задать вопрос»). Документы будут направлены на вашу электронную почту (проверьте актуальный адрес).
Кроме того, специалисты контакт-центра всегда готовы проконсультировать клиентов по номеру телефона 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).
Пока для предупреждения распространения коронавируса временно приостановлена работа офисов по приёму клиентов. Эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций. Тем более, что решить все важные вопросы можно, не выходя из дома. Просьба отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности.
В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
Археологи и помогающие им волонтеры, работающие на исторических пляжах Оркнейских островов в Шотландии, обнаружили кладбище пиктов и викингов возрастом около 1500 лет, которое обнажилось после недавних мощных штормов.
Ряд европейских театров и музеев открыл бесплатный доступ к своим архивам, чтобы люди, сидящие дома из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, не забывали о культуре. Таким образом, интернет хотя бы на 15 ближайших дней приблизится к идеалу.
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
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Российская молодёжь, которую коронавирус вынуждает сидеть дома на добровольном карантине, может столкнуться с проблемами в личной жизни и начнёт отменять свадьбы. О возможном неприятном последствии эпидемии рассказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Расследование уголовного дела об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко своим научным руководителем историком Олегом Соколовым завершено. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет России.
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На «Первом канале» завершается показ сериала «Магомаев». Отношение к нему неоднозначное. На днях в интервью сериал раскритиковал Анатолий Горохов, автор знаменитой песни Магомаева «Королева красоты» – из-за большого количества вранья.
Многодетная семья Овечкиных, которые были довольно известными в Советском Союзе музыкантами, в стремлении к лучшей жизни на Западе решились на вооруженный захват самолета Ту-154. Это произошло 8 марта 1988 года. Конечно, ЧП подобного масштаба, и тем более с участием популярного ансамбля, стало настоящим шоком.
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