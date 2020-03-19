 Энергосбыт закрыл офисы. Как теперь платить за свет?

«Иркутская энергосбытовая компания» Иркутскэнергосбыт рекомендует пользоваться клиентам компании онлайн-сервисами.

С их помощью можно решить самые актуальные вопросы:

Передать показания приборов учета:

Viber-бот;

личный кабинете на сайте компании, вкладка «передать показания»),

мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),

смс-сервис по номеру 8-985-770-75-75 (подробнее по ссылке): ИСБК, пробел, номер лицевого счета, пробел, Э показания. Например, ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э37352;

Оплатить жилищно-коммунальные услуги:

личный кабинет на сайте компании,

мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),

Сбербанк онлайн, сервис Автоплатеж Сбербанка

платёжная система Город,

платежные терминалы Qiwi.

Узнать номер лицевого счета (ИЭСБК ЛС (фамилия) или сумму задолженности (ИЭСБК пробел (№ лицевого счета) можно по смс на номер 8-985-770-75-75;

Для получения справок также используйте личный кабинет на сайте компании (вкладка «Обратная связь»), мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (вкладка «Задать вопрос»). Документы будут направлены на вашу электронную почту (проверьте актуальный адрес).

Кроме того, специалисты контакт-центра всегда готовы проконсультировать клиентов по номеру телефона 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).

Пока для предупреждения распространения коронавируса временно приостановлена работа офисов по приёму клиентов. Эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций. Тем более, что решить все важные вопросы можно, не выходя из дома. Просьба отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности.

По инф. Телеинформа

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