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«Ёлочка, живи!»
По инф. Телеинформа   
19 Января 2017 г.
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Ученик третьего класса гимназии № 2 Иркутска Александр Алексеев победил в городском экологическом конкурсе под названием «Ёлочка, живи!» и примет участие в федеральном этапе. Он предложил свой вариант новогодней ёлки, которая может заменить настоящее дерево и при этом не потребует затрат. При создании проекта, признанного жюри одним из лучших, мальчик использовал материал для упаковки и утепления.

Для того чтобы пройти на федеральный уровень, свой проект нужно было подарить представителям любого уровня власти – таким было условие конкурса. Креативную ёлку подарили депутату думы Иркутска Михаилу Корневу. Торжественное вручение состоялось в Иркутском городском Театре народной драмы. Гимназист обратился к иркутянам с просьбой принимать активное участие в экопроектах, которые помогут сохранить лес.

Депутат поддержал идею о запрете вырубки ёлок, ведь после Нового года нераспроданные деревца отправляются на свалку. Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, Михаил Корнев поблагодарил мальчика за его стремление беречь родную природу и вручил ему пригласительный билет на всю семью на детский спектакль «Иван-царевич и Новый год».

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