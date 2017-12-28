Ёлочка, гори!

Около 5 тысяч иркутян приняли участие в открытии главной ёлки Иркутска 24 декабря в сквере имени Кирова. В этом году её украсили новая иллюминация, игрушки, звезда в стиле русской сказки. Ледовую изгородь вокруг ёлки сменил безопасный иллюминационный забор из металлоконструкций. С наступающим Новым годом иркутян поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

Фото WEACOM.RU

– В эти предпраздничные дни принято подводить итоги. Должен сказать, что уходящий год был для всех нас очень насыщенным. Наш любимый Иркутск во многом преобразился. Проведён масштабный ремонт городских магистралей. В городе открылись сразу три новые школы. Вместе мы проделали огромную работу по благоустройству дворов и общественных пространств. Благодарю вас за активное участие! Уверен: в новом году мы с вами продолжим развивать наш город, делать его уютнее и красивее, – отметил глава областного центра.

По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк. Основные праздничные мероприятия продолжатся в сквере им. Кирова и на других площадках Иркутска до 13 января 2018 года. Подробная программа мероприятий размещена на сайте городской администрации.

Новогодние ёлки открылись во всех округах и микрорайонах города. Организацией праздничных мероприятий помимо городской администрации занимаются управляющие компании, общественные и коммерческие организации, депутаты и просто активные иркутяне.

Так, комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска на площади у ТЦ «ЕвроПарк» было организовано мероприятие с развлекательной программой, конкурсами и подарками. В этот же день состоялось открытие уличной ёлки у детского клуба «Ленинец». На праздники пришли более 500 жителей района, взрослые и дети принимали участие в играх, проводимых аниматорами, отгадывали загадки Деда Мороза, водили хоровод вокруг ёлки вместе со Снегурочкой.

В детском досуговом центре «Россия» Ленинская администрация организовала традиционные праздничные мероприятия для ребятишек из опекаемых, многодетных, малообеспеченных семей, а также для инвалидов, ветеранов, людей пожилого возраста. Для детей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, две новогодние ёлки были организованы в Доме детского творчества № 5 и Станции юных натуралистов.

Новогодняя площадка появилась во Втором Иркутске – на благоустроенном в этом году сквере в районе ООТ «Кафе» состоялся весёлый уличный праздник с хороводом вокруг ёлки, песнями, конкурсами и подарками. Кроме того, на новой спортивной площадке школы № 29, благоустроенной в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды, состоялся новогодний спортивный квест для учеников и их родителей «С мамой, папой мы встречаем Новый год».

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ