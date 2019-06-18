Эксперты определяют профиль будущих туристических направлений южного побережья Байкала

Очередная сессия рабочей группы Strategy Partners состоялась по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк. Эксперты обсудили выбор приоритетных турпродуктов, которые в ближайшее время предстоит создавать в Байкальском регионе.
Как сообщает пресс-служба финансовой организации, совместно с правительством Иркутской области Байкальский банк Сбербанка разрабатывает специальную программу по комплексному развитию туризма Южного побережья Байкала. В рамках проекта создается мастер-план развития данной территории, подрядчиком выступает компания Strategy Partners Group. В мае завершился первый этап, проект перешел в следующую стадию – работа в группах, созданы рабочие группы по направлениям:
Транспортная доступность;
Развитие туристической инфраструктуры;
Туристические активы и турпродукты.
Группы включают наиболее компетентных сотрудников региональных ведомств, институтов развития, представителей бизнеса и общественных организаций.
На сессии Strategy Partners под целевого потребителя определялись приоритетные для региона виды туризма и из предложенных 18 вариантов общим экспертным мнением были названы пять. В список базовых турпакетов Иркутской области могут войти «Лед Байкала», «Купеческий Иркутск» и другие. Над каждым будут работать все участники процесса развития туризма на Байкале.
– Это уже вторая встреча экспертов. Вместе мы делаем практическую работу по разработке единого турпродукта региона. В его составе предполагается и создание/модернизация объектов туристической инфраструктуры, и продвижение брендовых турпакетов, и работа единой информационной системы-агрегатора. Мы полностью единодушны со всеми активными экспертами сообщества региона в том, что отрасли нужно продуманное, спланированное и комплексное туристическое развитие южного побережья Байкала. В финальную версию разрабатываемого мастер-плана войдет целый перечень бизнес-проектов для инвесторов, причем рассчитаны они будут и на крупных флагманов туристической отрасли, и на малый бизнес, у которого есть желание войти в эту сферу экономики и в этот проект. Это могут быть и гостиницы, и экскурсионные туры, и объекты инфраструктуры, – отметила директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко.
«Фишками» Байкала участники стратегической сессии назвали уникальный по своей прозрачности лед озера, разнообразие ландшафта, остров Ольхон, маршрут КБЖД, воду Байкала.
В работе группы приняла участие и руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
– Ведется глубокое исследовательское погружение и радует то, что в этом процессе участвует все туристическое сообщество региона. По сути мы сейчас видим уникальный прецедент, когда именно банк становится инициатором реализации глобальных перемен в целой отрасли экономики области. Интерес Сбербанка, его прямая вовлеченность в проект придает процессу развития туризма на Байкале новый импульс и он, можно не сомневаться, даст положительные результаты. Финансовые инструменты крайне важны для создания объектов инфраструктуры, они могут дать толчок и для привлечения инвестиций в регион, – сообщила она.
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