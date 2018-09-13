Экологическое бедствие

Общественники обнаружили под Иркутском, между Качугским и Александровским трактами, вынос ядовитого хлама, который буквально выжег лесной массив и растительность на большой площади.

Общественница Любовь Аликина обнаружила эти последствия экологического беспредела близ Иркутского полигона ТБО. Судя по отснятым ею фото- и видеокадрам, в лесном массиве Иркутского района между Качугским и Александровским трактами произошёл вынос ядовитого шлама. Селевой поток буквально выжег лесной массив и растительность.

– Контроля за сливом жидких бытовых отходов в районе полигона, как видим, нет. Наступила точка невозврата, когда поток дурно пахнущей жижи, вместе с грунтом, обрушил гору и спустился в виде грязе-селевого потока на лесной массив, поглотив всё на своём пути. Вследствие чего затоплена и уничтожена ядовитым шламом огромная территория лесного массива, а так же произошло загрязнение почвы, – пояснила Любовь Аликина.

В своём открытом обращении к правоохранителям она просит выявить и наказать нарушителей, а также предотвратить дальнейшую утилизацию жидких бытовых отходов на данной территории.

Как уже сообщалось в СМИ, ещё большей проблемой утилизации ядовитых отходов в Иркутской области является так и не ликвидированное наследие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Самое большое беспокойство вызывает именно шлам-лигнин – остатки переработки древесины, хранящиеся в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала. Это самая большая промышленная свалка на берегах священного озера.

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