Экологический форум

По поручению губернатора Сергея Левченко в правительстве области идёт формирование рабочей группы по подготовке и проведению Байкальского экологического водного форума. Планируется, что он состоится в сентябре и будет приурочен к Году экологии в России и 80-летию Иркутской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.
– Мы хотим, чтобы форум был действенным, чтобы его итоги стали конкретными поводами для их реализации в жизнь, – подчеркнул министр.
По словам Андрея Крючкова, намечается обсудить широкий круг вопросов, в том числе развитие туризма в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Руководитель минприроды отметил, что антропогенная нагрузка на побережье и акваторию озера растёт с каждым годом, в связи с чем приходится думать над решением многих задач экологического и инфраструктурного плана.
– Это строительство очистных сооружений, очистка от мусора береговой полосы озера Байкал, сбор и очистка нефтесодержащих и сточных вод курсирующих по Байкалу судов и вопросы, касающиеся неорганизованного туризма. Поэтому мы планируем приглашать регионы, которые уже сейчас подвержены массовому туризму, связанному с водными объектами, например, Сочи, Крым, – рассказал Андрей Крючков.
Отдельной темой, которую планируется обсудить на водном форуме, станет строительство очистных сооружений с технологиями, позволяющими производить очистку сточных и канализационных вод до степени безопасной для биосистемы Байкала, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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