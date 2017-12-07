Экологически чистый, но изношенный

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Разработать программу по развитию городского общественного электротранспорта предложили депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Такая рекомендация правительству региона была сформирована по итогам обсуждения информации по депутатскому запросу «О состоянии городского общественного электротранспорта в Иркутской области» на сессии областного парламента 29 ноября.
Как отмечается в запросе, трамваи курсируют в четырёх крупных городах региона – Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске, троллейбусы – только в двух (Иркутск и Братск), при этом в Ангарском городском округе 89% трамваев надо менять. Муниципальное предприятие за свой счёт не может купить достаточное количество новых вагонов, а поддержание в надлежащем техническом состоянии уже выработавших свой срок вагонов требует больших денег.
Подобная ситуация и в Иркутске: 69 иркутских трамваев изношены на 83,9%. Городу нужно дополнительно 50 трамваев. Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов сообщил, что в общей сложности на обновление парка трамваев и троллейбусов, развитие сети электротранспорта в регионе необходимо около 6 млрд рублей. Стоимость одного трамвая составляет 33 млн рублей, троллейбуса – 13 млн рублей. По словам докладчика, сегодня в министерстве рассматривается возможность разработки механизма поддержки муниципальных предприятий и обновления парка электротранспорта, была создана рабочая группа для проработки этого вопроса.
Как отметила председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Ольга Носенко, подход к развитию сети электротранспорта должен быть системным, и тема должна найти своё отражение в стратегии социально-экономического развития Иркутской области.
«Наш регион занимает второе место по количеству производимой электроэнергии и имеет одни из самых низких тарифов. Разумно при таких условиях отдать предпочтение развитию электротранспорта, который к тому же более экологически чистый, нежели другие виды общественного транспорта. Вместо этого мы видим, как трамвайная и троллейбусная сеть морально и физически устаревает, как с каждым годом снижается качество обслуживания пассажиров. Сегодня важно перевернуть представление об общественном транспорте», – подчеркнула Ольга Носенко.
Автор запроса депутат Законодательного собрания Сергей Бренюк предложил провести на эту тему Муниципальный час в начале 2018 года. Запрос оставлен на контроле депутатского корпуса.
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