Его призвание – педагогика

Талантливому педагогу, воспитателю, директору школ, заведующему РОНО, создателю новой системы воспитательной работы, ветерану педагогического труда Иркутска Геннадию Павловичу Замаратскому 31 августа было бы 90 лет. Его не стало 4 февраля 2018 года. Остались жена, дочь, сын – писатель, внучка, два правнука и многочисленные ученики.

Трудовая деятельность Геннадия Павловича на поприще педагогики началась в 1955 году в родном Киренске, в школе № 2. Выбор профессии учителя для молодого Геннадия оказался случайностью. И только проведя свой первый урок и шагнув в волшебный круг, называемый классом, он понял, что это его призвание. И он уже никогда не сможет и не захочет выбраться из этого круга, втянувшего его в мир очаровавшей его науки, имя которой педагогика.

Будучи уже опытным, заслуживающим уважение и почёт учителем, Замаратский осознает, что ему изначально был предначертан этот путь – путь служения детям. Ведь и в родстве его тоже были педагоги. Все четверо братьев его матери работали учителями, причём двое из них преподавали в иркутских вузах.

Родился Геннадий Павлович 31 августа 1928 года в Усть-Куте Иркутской области, в семье рабочего. Он был третьим, младшим ребёнком в семье. Родители, Павел Евгеньевич и Дарья Васильевна, сначала работали в Киренске, затем в Иркутске на главпочтамте. 10-й класс Геннадий закончил в Томской школе № 6 экстерном. Поступал в лётное, но не прошёл комиссию – рентген выявил неполадки в сердце. Осенью поступил в Воронежское училище связи, что располагалось в красных казармах города Иркутска. Но вскоре училище расформировали. В декабре он уже был в Магадане, на курсах геофизиков.

Окончив курсы геофизиков и работая на Чукотке в полевой партии старшим геофизиком уранового комбината, молодой человек впервые за три с половиной года поехал в отпуск, в Иркутск. Зашел в гости к своему дяде Васе, 2-му секретарю Горкома партии, среди присутствующих друзей которого были руководители вузов. Так, благодаря счастливой случайности Геннадий неожиданно для всех, а более всего для себя самого, становится абитуриентом педагогического вуза. На другие факультеты, куда бы мог дядька порекомендовать учиться своему племяннику, пока что проявившему себя очень способным шахматистом, уже зашкаливало число желающих поступить, а вот в педагогический вуз был недобор. Гораздо позже Геннадий Павлович скажет: «Эх, судьба моя, судьба, как я ей благодарен! Это оказалось самое моё, самое главное! Во мне родился УЧИТЕЛЬ... Руководитель педпрактики сказала: «Вы были учителем! – Нет, я геофизик. – Вы нас обманываете. Вы были учителем».

О начале своего педагогического пути Геннадий Замаратский пишет: «Всё, что мы прослушали в начале обучения в пединституте на втором курсе, к третьему – забыли, так как не понимали. В школе было всё иначе. В первый год моей работы из меня готовили надзирателя: «Мужик ты или нет, не можешь взять класс в руки». Приняв надзирательскую систему, я своими руками построил стенку между собой и классом... Но только первый год я был надзирателем, а свыше 50-ти лет – товарищем... За все годы работы в школе не было ни одного конфликта, только добрые отношения... я ни одной двойки никому за год и даже за четверть не поставил».

Опираясь на теорию воспитания А. С. Макаренко, педагога-воспитателя всех времён и народов, талантливый учитель и воспитатель Г. Замаратский постепенно внедрял свои методические разработки педагогической деятельности в школьную практику учащихся и учителей.

Одним из моментов, способствующих объединению коллектива, был для педагога Замаратского выход классов за пределы школьного двора – походы, военно-спортивная игра «Зарница», соревнования с отрядами из других школ, районов, городов. Там дети по-особому ощущали «плечо» своего товарища, поддержку всего коллектива. И, конечно же, первостепенным акцентом в воспитании детей для Замаратского, как и для его учителя Макаренко, было предоставление полной самостоятельности детям – в подготовке к мероприятиям, в шефской работе с малышами, в составлении планов внеклассной работы на год и многом другом. По Замаратскому, всё это даёт детям понимание ответственности, прививает чувство долга и чести перед своими товарищами.

В 1958 году Замаратский, будучи секретарём учительской комсомольской организации и и. о. директора школы, предложил ученикам самим поучаствовать в своей воспитательной работе. Детей как подменили. Резко повысилась успеваемость, изменилось их поведение. Школа стала победителем городских соревнований.

Высокие результаты воспитания «подталкивают» педагога не останавливаться в одной школе, а идти на более сложные участки, где в школах дела обстоят далеко не благополучно. И Замаратский, не расставаясь с томиком «Педагогической поэмы» Макаренко, наводит порядок и выводит школьные коллективы, казалось бы, не поддающихся воспитанию сложных подростков, на передовые позиции.

Успешная деятельность одарённого учителя, его система воспитания не остались незамеченными в высших эшелонах министерства образования. И с 1 сентября 1959 года Замаратского назначают директором Киренской средней школы № 1. Из центра прилетел директор института усовершенствования учителей А. Н. Антипин. На вопрос Антипина: «Систему сам придумал?» Геннадий Павлович ответил: «В делах воспитания всегда советовался с Макаренко». Вскоре он становится заведующим иркутским роно.

Поучительна и следующая история в педагогической практике Г. П. Замаратского, которая вошла в его брошюру «Воспитание от нуля до взрослости» (Иркутск, 2017). «В Ново-Мельниково построили общежитие при школе и решили создать образцово-показательный интернат для обучения воспитателей детдомов и школ-интернатов. Был выделен солидный бюджет и назначен солидный директор, бывший заведующий гороно Иркутска... Директора школ и интернатов сплавили сюда своих злостных нарушителей дисциплины, педколлектив не успел притереться, как в школе создалась организованная банда. Всё, что закупалось ценного, оказывалось на иркутских барахолках. Меня уговорили исправить положение... «Кто ещё не умеет стоять смирно? – Медленно обошёл строй». Все замерли, стали тянуться в струнку... Дисциплина полностью восстановлена, правда, завуч пожаловался на опоздания на уроки. Задерживались при курении на пути в школу. У меня – новый актив: «Боря, собери ко мне всех курящих». Забегают по одному: «Звали? – Звал. Садись». Двадцатым зашел Боря: «Всё, все». На столе – две пачки сигарет. Закурил, угостил, закурили все, свободная беседа о прошлой жизни... Достаю лист бумаги, пишу: «Я, Замаратский Геннадий Павлович, с 20 апреля 1966 г. курить бросаю, клянусь». Клятву дали все, в этом учебном году курящих не было. Правда, один пытался, побили».

По семейным обстоятельствам Геннадий Павлович переезжает в Ленинградскую область и получает должность директора Кировской средней школы № 1. Когда он сообщил учителям новой школы, что планы будут составлять и выполнять дети, ему предсказали «преждевременную кончину». «Хоронить» меня приехал сам замзав облоно В. В. Кудрявцев, – вспоминал Геннадий Павлович. – Прошёлся по школе, пообщался с ребятами, зашёл ко мне... В результате этой проверки в новом Уставе школы появилась добавка: «ввести в школах самоуправление». Потом в послужном списке Замаратского был Ленинградский роно, Отрадненская средняя школа № 2 Кировского района, школа № 1 того же района.

В 1972 году Замаратский становится учителем физики и классным руководителем 8А класса школы № 273 Колпинского района Ленинграда. Как рассказывает педагог, он и тут не обошёлся без совета Макаренко: «Получил новый коллектив, встань в строй, прими устав и программу коллектива, завоюй авторитет, выходи вперёд и поворачивай в нужном направлении. За тобой пойдут». Встал в строй. Завоевал авторитет. Ввёл самоуправление. Родился крепкий дружный коллектив...». Детей увлекало самоуправление настолько, что они не хотели расставаться и летом, и организовали новое движение «Комсомольско-молодёжный лагерь труда и отдыха».

Лето 1973 года. Замаратский со старшеклассниками в комсомольско-молодёжном лагере Колпино. До обеда – работа в поле, после обеда – соревнования. Учитель отмечает: «...Я ни во что не вмешивался. Какая огромная ответственность у подростков при полном доверии! Огромная дружба и ответственность каждого — залог успеха».

В 1974 году Замаратский занялся с детьми туризмом: походы, тренировки. Был создан клуб «КВАНТ» — клуб весёлых артистов и находчивых туристов. «Квант-1» стал победителем в районных соревнованиях. Были и «Квант-2», и «Квант-3». Были призы и победы. Команда стала чемпионом Ленинграда. И всегда побеждала дружба, сплочённость коллектива. Замаратский напишет: «Мне удалось создать воспитывающую среду, которая добилась «побед и братства». Безупречная дисциплина, коллективная ответственность. За все дела отвечали дети: за тренировки, за поход, за финансовую отчётность...». Сохранилось письмо любимой команды: «Пусть мы ещё не настоящие человеки, но лучшее, что вложено в нас школой, вложено Вами. Вы заразили нас «Квантом», походами, настоящей дружбой... каждый из нас навсегда запомнит «Квант» и Ваши уроки жизни и труда. Пусть мы не будем физиками, но обещаем быть «настоящими человеками». Последний выпуск Геннадия Павловича был в 1975 году в Колпинской средней школе города Ленинграда.

После было много встреч выпускников с любимым учителем, их дружба продолжалась на протяжении всей его жизни.

В 2015 году Г. П. Замаратский из Ленинграда с женой Людмилой Гавриловной, педагогом и краеведом, возвращается в Иркутск. Они познакомились в самом начале их совместной педагогической деятельности.

Каждый раз, открывая дверь новой школы, педагог, учитель, воспитатель Замаратский видел многое, что противоречило его взглядам на такие понятия, как коллектив, дружба, самостоятельность. Он считал, что «характер воспитывается в школьное время и в школьном коллективе... и в начальном семейном воспитании. Для воспитания характера нужна цель. В школе это образование... ученики – главная воспитывающая сила». Ведь и у Макаренко, создателя советской педагогики, всегда была предоставлена хорошо направленная свобода, не подавляющая правила детей. Главной заботой для обоих педагогов, как для Замаратского, так и для его учителя Макаренко, на протяжении всей их трудовой деятельности являлось создание «воспитывающего коллектива, а он воспитает любого».

Ветеран педагогического труда Геннадий Павлович Замаратский всегда верил, что государство станет на ноги, благодаря счастливым, грамотным, думающим патриотам своей Родины, которых должна воспитать школа.

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