Единственный в России

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По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
06 Июля 2017 г.
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Подписание соглашения между концессионером строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра и ПЭТ-центра в Иркутске и правительством Иркутской области планируется в сентябре 2017 года. После этого начнётся строительство здания медучреждения. Такое решение было принято на совещании под руководством главы региона Сергея Левченко.

– Это уникальный объект, который необходим нашему региону. Из 5 млрд рублей, необходимых для строительства центра, 1,2 млрд рублей будет выделено из областного бюджета. Остальные средства выделяет инвестор. Погашение средств инвестора будет идти в течение 7 – 10 лет за счёт заработанных средств диспансера. Поэтому необходимо ещё раз тщательно отсмотреть статистику посещений пациентов и востребованность таких медуслуг в соседних территориях – Бурятии, Забайкалье, Алтае, Красноярском крае, где нет подобных учреждений, – подчеркнул губернатор.

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В состав радиологического корпуса будут входить отделение радиационной онкологии (из пяти подразделений), отделение ядерной медицины для радиодиагностических ПЭТ и ОФЭКТ исследований, отделение медицинской физики и инженерии, операционный блок и стационар на сто коек.

Как отметила главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко, строительство нового радиологического корпуса с ПЭТ-центром – единственный комплексный проект во всей России. «Сердцем» нового объекта станут пять линейных ускорителей электронов Varian TrueBeam. Строительство радиологического центра позволит применять высокотехнологичные методы лучевой терапии в лечении злокачественных образований, в которых нуждаются 80% пациентов.

Ежегодно в диспансере получают лечение более 24 тысяч жителей Иркутской области и около тысячи пациентов из других регионов России. В настоящий момент, как пояснила Виктория Дворниченко, в Иркутской области отсутствует полноценная радиологическая служба – радиологическое отделение работает на устаревшем оборудовании.

– Главная цель этого амбициозного проекта – оказание не выборочной, а комплексной медицинской онкологической помощи населению Иркутской области с использованием всех известных на сегодняшний день методик, – сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Для строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра разработана проектно-сметная документация, в 2016 году получено положительное заключение всех необходимых экспертиз.

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