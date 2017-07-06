Единственный в России

Подписание соглашения между концессионером строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра и ПЭТ-центра в Иркутске и правительством Иркутской области планируется в сентябре 2017 года. После этого начнётся строительство здания медучреждения. Такое решение было принято на совещании под руководством главы региона Сергея Левченко.
– Это уникальный объект, который необходим нашему региону. Из 5 млрд рублей, необходимых для строительства центра, 1,2 млрд рублей будет выделено из областного бюджета. Остальные средства выделяет инвестор. Погашение средств инвестора будет идти в течение 7 – 10 лет за счёт заработанных средств диспансера. Поэтому необходимо ещё раз тщательно отсмотреть статистику посещений пациентов и востребованность таких медуслуг в соседних территориях – Бурятии, Забайкалье, Алтае, Красноярском крае, где нет подобных учреждений, – подчеркнул губернатор.
В состав радиологического корпуса будут входить отделение радиационной онкологии (из пяти подразделений), отделение ядерной медицины для радиодиагностических ПЭТ и ОФЭКТ исследований, отделение медицинской физики и инженерии, операционный блок и стационар на сто коек.
Как отметила главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко, строительство нового радиологического корпуса с ПЭТ-центром – единственный комплексный проект во всей России. «Сердцем» нового объекта станут пять линейных ускорителей электронов Varian TrueBeam. Строительство радиологического центра позволит применять высокотехнологичные методы лучевой терапии в лечении злокачественных образований, в которых нуждаются 80% пациентов.
Ежегодно в диспансере получают лечение более 24 тысяч жителей Иркутской области и около тысячи пациентов из других регионов России. В настоящий момент, как пояснила Виктория Дворниченко, в Иркутской области отсутствует полноценная радиологическая служба – радиологическое отделение работает на устаревшем оборудовании.
– Главная цель этого амбициозного проекта – оказание не выборочной, а комплексной медицинской онкологической помощи населению Иркутской области с использованием всех известных на сегодняшний день методик, – сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.
Для строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра разработана проектно-сметная документация, в 2016 году получено положительное заключение всех необходимых экспертиз.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
70 тысяч человек установили мобильное приложение ПФР
Около 70 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан. ...
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.