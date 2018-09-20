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Едем мимо Дома Кузнеца
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
20 Сентября 2018 г.
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С 22 сентября остановку «Центральный рынок» (Дом Кузнеца) в Иркутске перенесут. Это связано с проведением работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 36а.

С 22 сентября остановку «Центральный рынок» (Дом Кузнеца) в Иркутске перенесут.

Для регулярных автобусных маршрутов № 64, 66, 67 в сторону ул. Карла Либкнехта остановка «Центральный рынок» с ул. Дзержинского, 36 будет перенесена на ул. Дзержинского, 26 (возле ТЦ «Пассаж»). Остановка «Центральный рынок» в сторону ул. Карла Либкнехта для регулярных автобусных маршрутов № 81, 87, 92 будет исключена. Кроме того, для регулярных автобусных маршрутов № 15, 27 остановка «Центральный рынок» будет перенесена на 60 метров назад к строению № 34 (Парикмахерская), расположенному по улице Дзержинского, а автобусного маршрута № 32 – к строению 36/1 (закусочная «Заку city»), расположенному по той же улице.

Необходимо отметить, что в соответствии с утверждённой схемой движения и Реестром остановочных пунктов, организованных на территории города Иркутска, у автобусного маршрута № 80 остановка «Центральный рынок» расположена напротив ул. Карла Либкнехта, 40, а остановки возле Дзержинского, 36 нет.

Напомним, с 20 сентября с улицы Ленина также перенесли остановку общественного транспорта «Сквер им. Кирова» (возле здания бывшего института иностранных языков). Как рассказал заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарёв, муниципальный и коммерческий транспорт по направлению в центр города будет высаживать пассажиров на остановке сквер им. Кирова со стороны улицы Чкалова. Для этого там увеличат заездной карман.

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