Дворы, дороги, фонари

Депутаты думы Иркутска внесли в бюджет поправки по просьбам горожан.

На десятом заседании думы Иркутска 26 марта приняты поправки в бюджет областного центра, в том числе внесенные депутатами городского представительного органа.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, по доходам в 2020 году прогнозируется рост на 760 млн рублей. Объем субсидий городу увеличен на 621 млн рублей.

– Из них 467 миллионов дополнительно поступит на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 114 миллионов город получит на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Баумана и крытого тренировочного катка в микрорайоне Университетском. 40 миллионов будет предоставлено из областного бюджета на строительство начального блока школы № 14, – отметила Альфия Валиулина.

Расходную часть бюджета на 2020 год увеличили на 984 млн рублей. По предложениям депутатов думы Иркутска добавлены дополнительные средства на проведение работ по следующим социально значимым направлениям:

на 50 млн увеличены расходы на ремонт автомобильных дорог в частном секторе;

5 млн дополнительно предусмотрено на строительство систем водоснабжения в частном секторе;

35 млн дополнительно направят на ремонт дворов из минимального перечня по благоустройству;

около 5 млн предусмотрено на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов в связи с проведением в 2020 году Всероссийской переписи населения;

4 млн дополнительно запланировано на проектирование систем наружного освещения;

более 13 млн рублей дополнительно направлено на ремонт подпорных стен;

около 5 млн дополнительно будет направлено на ремонт школ.

– Для внесения поправок была создана рабочая группа совместно с администрацией. Наверное, все помнят, с каким упорством депутаты отстаивали свои корректировки, и большинство сегодня было принято. Это не вся сумма, на которую мы рассчитывали, так как в доходной части бюджет увеличился не настолько, чтобы можно было включить все желания депутатов. Но тем не менее, это уже второе рассмотрение, и мы понемногу учитываем запросы, которые поступали депутатам от жителей. Думаю, до конца года мы учтем их все, и работы, на которые мы рассчитываем, будут выполнены, – сказал исполняющий обязанности главы города, председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников.

Кроме того, администрацией Иркутска заложено более 200 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ремонт автомобильных дорог, ремонт уличного освещения в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.

Около 80 млн предусмотрено на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. 9,5 млн заложено на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и юбилея Ленинского округа.

С учетом принятых изменений доходы бюджета в 2020 году составят 20 млрд 757 млн рублей, расходы – 20 млрд 981 млн рублей. Дефицит 224 млн рублей будет покрыт остатками средств, сложившихся на едином счете бюджета по итогам прошлого года.

Депутат Виталий Матвийчук уточнил, перечислены ли деньги за 2019 год на полномочия Иркутска из областного бюджета – это около 600 млн. Когда выяснилось, что этого не произошло, он предложил в связи с этим обратиться в суд.

– Но здесь должно быть юридическое заключение о том, что закон, по сути, не был исполнен на 2019 год, – пояснила Альфия Валиулина. – Область должна была перечислить в соответствии с установленной государственной программой региона путем предоставления субсидии на софинансирование вопросов местного значения 1 млрд 100 млн рублей, из которых 600 млн не поступило.

Депутат Александр Квасов выступил с другим предложением: обратиться к и. о. первого заместителя губернатора региона Дмитрию Бердникову, чтобы в суд обратился именно он. Однако, как подчеркнул депутат Андрей Лабыгин, если и готовить обращение, то лучше сразу к врио главы региона, так как заместители губернатора подчиняются непосредственно ему, и именно он дает им распоряжения.

– Кроме того, первопричина этой ситуации не в том, что область не хочет давать деньги, а в том, что мы не можем софинансировать 50 на 50, городу собственных средств не хватает, – добавил он.

Кроме того, начальник ГИБДД УМВД по Иркутску Илья Подвойный обратился к депутатам с просьбой предусмотреть финансирование на обустройство подъезда к зданию по улице Баррикад, 219, где расположен отдел технадзора и регистрации автомобилей ГИБДД. Как добавила заммэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, для этого требуется заасфальтировать 750 метров дороги. Работы потребуют выделения около 8 млн рублей. Решено было включить эту поправку в ближайшую очередную корректировку бюджета.

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