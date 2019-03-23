Двигатель «Глазковской ракеты»

В феврале отметил 65-летие иркутянин Валерий Соломин. С юбилеем его поздравили депутат думы Иркутска по избирательному округу № 30 Алексей Колмаков и друзья из любительской хоккейной команды «Глазковская ракета».

Валерий Соломин – один из известных активистов Свердловского округа, который посвящает много времени развитию дворового спорта. В частности, именно он вместе с товарищами поддерживает порядок на хоккейном корте, расположенном на ул. 4-й Железнодорожной. Возраст – не помеха активному образу жизни, и пример Валерия Радиевича это доказывает, считает Алексей Колмаков.

– Если бы не было у нас таких людей, которые буквально горят любимым делом, то вряд ли бы удалось добиться того, что этот корт сегодня – один из образцовых на территории Иркутска, – отметил депутат. – От всей души поздравляю Валерия Соломина с юбилеем и желаю ему не сбавлять темпа и не сдавать позиций, несмотря ни на что!

Кроме того, в прошлом году Валерия Соломина наградили почётной грамотой думы города Иркутска по ходатайству Алексея Колмакова. Награждение за личный вклад в развитие детского и юношеского спорта состоялось в торжественной обстановке на заседании городского парламента в марте 2018-го.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ