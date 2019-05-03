Двадцать лет спустя...

Иркутской региональной общественной организации-движению «Ветераны комсомола» 28 апреля 2019 году исполнилось 20 лет. Ветераны ВЛКСМ из Иркутска и Братска, Шелехова и Ангарска, Слюдянки и Бодайбо собрались на свою комсомольскую конференцию в канун 99-летия Иркутского комсомола в музее г. Иркутска.

Делегаты юбилейной конференции; «Ты помнишь, товарищ?»

В ту далёкую весну 1999 года, когда уже не стало Советского Союза, около сотни неравнодушных комсомольцев, в основном из числа бывших секретарей ОК, РК и первичек, собрались вместе и решили создать эту общественную организацию в память о своей боевой и трудовой молодости. Приняли устав, утвердили координационный совет, в который вошли Валерий Игнатов, Алексей Батагаев, Борис Веденеев, Анатолий Боринский, Александр Корольков, Борис Медведев, Иван Кашинский, Анатолий Орлов, Виктор Круглов, Альбина Неудачина, Павел Уханов, Владимир Матиенко, Вера Сенюта, Леонид Шафиров.

Ведущий нынешнюю комсомольскую конференцию председатель координационного совета движения «Ветераны комсомола» Сергей Кушнарёв рассказал, что за эти 20 лет их организация проделала большую работу по объединению бывших комсомольцев и сохранению традиций ВЛКСМ. Например, в минувшем году Иркутская делегация участвовала в торжественном собрании в честь 100-летия Всесоюзного комсомола в Кремлёвском Дворце съездов, приняла активное участие в организованном на БАМе фестивале «Огни магистрали».

В начале мероприятия все присутствующие посмотрели документальный фильм об иркутской комсомолии, снятый нынешними комсомольцами ЛКСМ РФ.

20 апреля 2020 года 100 лет исполнится и Иркутскому комсомолу. Что это было за время и какое место в этом столетии занимали «передовые строители коммунизма», какими достижениями были отмечены их комсомольские будни, что следует сделать для подготовки юбилея – своими воспоминаниями и соображениями об этом на встрече делились Валерий Игнатов и Владислав Поздняк, Александр Богун и Альбина Неудачина, Александр Попов и Анатолий Прокопьев, Виталий Попов и Людмила Куроптева, Василий Швайкин и Валерий Лукин, Пётр Илин и Владимир Матиенко.

Не забыли на конференции и о роли СМИ в освещении славных дел комсомола в прошлом и предоставлении места для воспоминаний ветеранов о своей комсомольской юности в нынешних печатных изданиях. Так главным редакторам газет «Восточно-Сибирская правда» и «Мои года» Александру Гимельштейну и Анатолию Выборову были вручены благодарности за верность комсомольским традициям, уважение славной истории Ленинского комсомола и за освещение юбилея на страницах своих газет.

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