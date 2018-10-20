Два года без Венгера. Иркутск вспоминает замечательного артиста

Да, сегодня, 20 октября, уже два года, как Иркутск живёт без своего замечательного артиста, любимца зрителей Виталия Константиновича Венгера.

Мы вместе с истинными театралами будем помнить его Лаэрта, Адуева-старшего, Мэкки-Ножа, Подколёсина, Несчастливцева, Тевье-молочника и ещё десятки, сотни замечательных сценических образов. Его всю жизнь будут помнить десятки его учеников во всех концах России. Среди них немало народных, заслуженных артистов, ведущих мастеров сцены Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тольятти, Омска и многих других театральных городов. Коренной москвич, выпускник знаменитой «Щуки», он навсегда остался верен подмосткам театра имени Охлопкова, нашему городу, Ангаре, Байкалу, ради них отказался от знаменитой сцены Театра Сатиры и никогда не пожалел об этом.

И вот он ушёл. Его нет больше. Но Иркутск его помнит. Он остался в памяти верных театру зрителей, в памяти городских улиц, скверов и площадей, намоленной охлопковской сцены, уютной гримёрки, которую он делил со своим другом и партнёром Виктором Егуновым.

Но, увы, ничто не вечно. Когда-то уйдёт последний зритель, который восхищался искусством Венгера, не станет его партнёров, учеников и друзей. И только какой-нибудь театровед будущего раскроет пожелтевшие от времени страницы его книг, перелистает ветхие полосы старых газетных подшивок и задумается ненадолго: кто же он такой, этот москвич, ставший сибиряком?

Память надо хранить. Передавать из поколения в поколение. А это могут сделать только новые коллеги Мастера, артисты, вновь и вновь появляющиеся на сценических площадках страны. Потому культурная общественность так горячо поддерживает просьбу городской комиссии по топонимике – назвать именем Виталия Венгера безымянное ныне Иркутское театральное училище. Когда эта просьба ушла в правительство области, мы были уверены, что она будет поддержана министерством культуры и коллективом училища, но налетели на глухой, никак не объяснённый отказ, как на бетонную стену.

Было несколько публикаций в поддержку этого достойного и вполне логичного решения. В ответ – молчание. Открытое письмо на имя губернатора области подписали тридцать деятелей культуры – народные артисты России Денис Мацуев, Наталья Королёва, Владимир Яковлев, несколько заслуженных артистов, лауреаты Государственной премии РФ, академики, профессора, почётные граждане Иркутска и области. Но и губернатор никак не ответил на это письмо. Министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич признала, что её ведомство должно было создать комиссию по увековечению памяти мастера, и даже вроде бы собиралась сделать это (лучше поздно, чем никогда), но... дальше снова тишина. Директор училища Светлана Домбровская никак не может внятно сформулировать, почему руководимый ею коллектив не хочет носить имя Мастера, предпочитает на что-то обижаться.

Возникает вполне логичное мнение, что люди, от которых зависит принятие решения, почему-то не хотят его принять. Появляются альтернативные предложения. Например, назвать именем Мастера Дом актёра, сквер вокруг него, там же соорудить памятник в виде скамьи со скульптурными портретами двух друзей и партнёров – Венгера и Егунова. Вполне достойный проект, к тому же пафосный, дорогостоящий. Но почему он альтернативный? Что мешает назвать именем Мастера ещё и театральное училище? Это ведь не составляет труда и стоит копейки. Были бы желание и воля...

Но вот беда – нет ни того, ни другого. На все недоумённые вопросы – только глухое молчание. Даже объяснить причину отказа никто не хочет. Всё это просто оскорбительно для памяти великого Артиста, кстати, немало сделавшего для Иркутского театрального училища, в котором он начал преподавать в 1962 году. Несколько лет был его художественным руководителем.

При жизни Венгера, казалось, его любили все. Что изменилось после смерти? Да ничего... Зрители, которые его помнят, пока ещё остались, их немало. Остались родные, друзья. Но вот чиновники... Значит, этот тяжёлый, бессловесный камень то ли зависти, то ли каких-то незримых обид они до поры до времени держали где-то глухих закоулках их холодных душ. Так хоть сейчас не молчите, объясните своё нежелание сохранить память о Мастере в родном ему училище.

А мы, его друзья и почитатели таланта, обязательно в этот печальный день помянем Вилю. И будем помнить, пока живём.

Сергей Захарян, кандидат филологических наук, доцент, театральный критик; Евгений Корзун, кинооператор, лауреат Государственной премии РФ; Тамара Панасюк, заслуженная артистка РФ; Валерий Кирюнин, преподаватель Иркутского театрального училища, заслуженный работник культуры РФ; Арнольд Харитонов, литератор, заслуженный работник культуры РФ; Анатолий Выборов, гл. редактор газеты «Мои года»; Дмитрий Киселёв, зам. гл. редактора газеты «Мои года»; Светлана Михеева, поэт, редактор газеты «МК-Иркутск»; Александр Князев, фотохудожник; Роман Днепровский, журналист; Артур Пьянов, журналист

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