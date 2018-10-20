Два близких сердцу ледокола

Один ледокол «Ангара» – памятен всему миру, как один из самых старых сохранившихся ледоколов. Он был спущен на воду озера Байкал в далёком 1900 году и предназначался для прокладки пути парому «Байкал», который перевозил через озеро железнодорожные составы до вступления в строй Кругобайкальской железной дроги. Сейчас он больше известен иркутянам и гостям города, как филиал Иркутского областного Краеведческого музея, что в образе корабля навечно нашёл свою стоянку на заливе Иркутского моря вблизи микрорайона Солнечный.

Второй – музыкальный ансамбль «Ледокол» под управлением Сергея Ступина – больше известен музыкальной общественности нашего города и области. Ансамбль уже много лет в содружестве с коллективом ледокола-музея не только продолжает миссию пропаганды современной песни (чаще собственного сочинения), но и знакомит зрителей с совершенно разными направлениями музыкальной культуры: народной обрядовой песней, роком, блюзом, песнями в стиле кантри, бардовскими произведениями.

Этот ледокол, как выразился один из музыкальных критиков, «...не колет лёд, а рвёт души и сердца оригинальностью и пронзительностью исполнения своих аранжировок». В ансамбле на протяжении уже многих лет играют Константин Пашков (вокалист-гитарист), Геннадий Быков (бас-гитара, звукорежиссёр), Николай Николаев (ритм-гитара). А недавно ансамбль пополнился виртуозом-саксофонистом Артёмом Сыроватским.

На днях кают-компании старичка-ледокола «Ангара» была вновь переполнена – там состоялась очередная встреча с поклонниками ансамбля «Ледокол».

На этот раз, помимо иркутян, здесь присутствовали и иногородние гости – делегация Осинского района во главе с мэром Виктором Мантыковым. Они были настолько поражены этой встречей, что вознамерились и у себя в районе воссоздать нечто подобное филиалу этого музея, а встречи с так понравившимся им ансамблем «Ледокол» организовывать как можно чаще и на своей земле.

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