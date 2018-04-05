Думу Иркутска возглавил Евгений Стекачёв

Депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачёв избран председателем думы города Иркутска. В ходе тайного голосования, состоявшегося на 45-м очередном заседании городского парламента, за его кандидатуру было отдано большинство голосов.

Евгений Юрьевич Стекачёв родился 20 июля 1981 года в Иркутске. В 1998 году окончил среднюю школу № 21. В 1998 году поступил в Иркутский государственный технический университет, обучение завершил в 2003 году, получив квалификацию инженера-механика. C 2003 по 2005 годы работал по специальности. В 2005 году основал и возглавил строительную компанию, в настоящее время занимается бизнесом в этой сфере.

В 2007 году Евгений Стекачёв вступил в партию «Единая Россия» и всероссийскую общественную организацию «Молодая гвардия Единой России». В 2008 году одержал победу в проекте «Молодёжный праймериз – 2008». С 2009 по 2011 годы возглавлял штаб иркутского регионального отделения «Молодой гвардии».

В 2009 году избран депутатом думы города Иркутска пятого созыва. С 2009 по 2014 годы был заместителем председателя постоянной комиссии думы по регламенту, мандатам и депутатской этике, а также заместителем руководителя фракции партии «Единая Россия» в думе города Иркутска. В 2013 году вошёл в состав политического совета иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия».

В 2014 году избран депутатом думы города Иркутска шестого созыва и вновь занял должность заместителя руководителя фракции политической партии «Единая Россия» в думе города Иркутска. С 2017 года является генеральным директором АО «Агентство инвестиционных программ Иркутска».

Женат. Воспитывает двух дочерей.

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