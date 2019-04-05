Думе Иркутска исполнилось 25 лет. Праздник, посвящённый юбилею, состоялся 28 марта в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова. Торжественное мероприятие открыл председатель думы Иркутска шестого созыва Евгений Стекачёв.
В своём обращении к гостям спикер отметил, что эти годы дали думе возможность усовершенствовать муниципальную нормативно-правовую базу, укрепить взаимодействие с исполнительной властью, установить сотрудничество с областными и федеральными структурами, чтобы обеспечить стабильное развитие Иркутска на благо жителей.
– Наши усилия направлены, прежде всего, на выполнение наказов от горожан. Ведь именно они лучше всех знают, чего требует каждый отдельно взятый район. Мы вместе стремимся к достижению общей цели. Горжусь, что стал частью этого, что получил возможность сделать свой вклад в развитие родного города. В течение десяти лет работаю в составе замечательного коллектива и получил колоссальный опыт благодаря мудрым коллегам. У нас ещё много задач и много планов на будущее. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы они стали реальностью, – сказал Евгений Стекачёв.
Депутатов поздравили первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев; заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров; депутаты Государственной Думы Российской Федерации Сергей Тен, Михаил Щапов и Алексей Красноштанов, вице-мэр города Иркутска Виктор Ешеев, председатель Общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев; председатель Контрольно-счётной палаты города Иркутска Сергей Курилов, генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Иркутске господин Цао Юньлун, председатели и представители дум Иркутского районного муниципального образования, Ангарского городского округа и Шелеховского муниципального района.
Благодарность председателя Законодательного собрания Иркутской области за активную общественную позицию и участие в жизни города, а также в связи с 25-летием думы Иркутска объявлена депутатам городского парламента Алексею Савельеву, Евгению Савченко, Гайдару Гайдарову, Алексею Распутину, Леониду Павлюку и Сергею Говорухину.
Почётными грамотами мэра Иркутска за вклад в развитие местного самоуправления, особые заслуги в муниципальном правотворчестве, за активную общественную позицию и участие в жизни города Иркутска, а также в связи с 25-летием думы Иркутска награждены депутаты Ирина Ежова и Михаил Корнев. Благодарность мэра Иркутска объявлена депутатам Антонине Корочкиной, Юрию Кореневу, Василию Донских и Евгению Выговскому.
Благодарности председателя думы Иркутска за плодотворное сотрудничество, эффективное взаимодействие и особый вклад в развитие города вручены почётным гражданам города Иркутска Борису Говорину, Владимиру Якубовскому, Илье Черняку, Геннадию Комарову и Алексею Образцову.
Благодарности председателя думы Иркутска за плодотворное сотрудничество, эффективное взаимодействие и вклад в развитие международных отношений вручены генеральным консулам Монголии господину Лувсандагва Амарсанаа, Республики Польша господину Кшиштофу Свидереку, Литовской Республики Татьяне Муниной, Республики Корея господину Ом Ки Ён, Китайской Народной Республики господину Цао Юньлун.
Благодарности председателя думы Иркутска за плодотворное сотрудничество, эффективное взаимодействие с депутатами и вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан вручены прокурору Иркутска Дмитрию Прушинскому и начальнику межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олегу Савину.
Почётными грамотами думы Иркутска за весомый вклад в развитие местного самоуправления, помощь в реализации общественных инициатив, активную жизненную позицию, поддержку работы депутатов награждены председатели двадцати городских ТОСов: Тамара Эпова, Евгений Заславский, Галина Шаманова, Олеся Близнюк, Вера Новикова, Людмила Дубровина, Юрий Гаврилов, Анастасия Пыргаева, Ирина Инешина, Татьяна Бойко, Екатерина Игнатова, Любовь Аликина, Любовь Костромина, Людмила Баранова, Анна Вавилова, Георгий Комаров, Виктор Губанов, Наталья Скубало, Максим Черниговский и Алла Асташова.
Специально для юбилея думы был подготовлен фильм об истории и современной работе думы Иркутска. Также перед гостями выступили городские творческие коллективы: артисты Иркутского городского театра народной драмы, ансамбль «Солнышко», художественный коллектив «Жемчужинки». Завершилось мероприятие гимном Иркутска, который исполнил хор мальчиков из Дворца детского и юношеского творчества.
Справка
Общая история представительного органа Иркутска насчитывает свыше двухсот лет. После победы Октябрьской революции в мае 1918 года Совет рабочих и красноармейских депутатов распустил городскую думу. В результате белогвардейского переворота 13 июля 1918 года она была на короткий срок восстановлена. Но в феврале 1920 года её история надолго прервалась.
Современная городская дума избрана 27 марта 1994 года впервые после распада СССР. В настоящее время депутатский корпус состоит из 35 депутатов, избранных от 35-ти избирательных округов. С марта 2018 года председателем думы Иркутска шестого созыва является депутат по избирательному округу № 28 Евгений Юрьевич Стекачёв. Его заместителями являются депутаты Александр Казакович Ханхалаев (избирательный округ № 33), Андрей Павлович Хоменко (избирательный округ № 31), Виталий Николаевич Матвийчук (избирательный округ № 2).
В структуре думы Иркутска шестого созыва (2014–2019 годы) образовано восемь постоянных комиссий и одна временная, также существует фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в думе города Иркутска. С сентября по июнь ежемесячно проводятся заседания комиссий, фракции, депутатские слушания, заседания думы.
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