Дума Иркутска вышла на уборку города

Депутаты думы Иркутска приняли участие в общегородском субботнике 27 апреля. Вместе с жителями они привели в порядок территории своих избирательных округов.

Под началом председателя

В микрорайоне Университетском субботник организовал председатель думы Иркутска, депутат по одномандатному избирательному округу № 28 Евгений Стекачёв. Уборка состоялась на территории берёзовой рощи и в подземном переходе на остановке «Гуманитарный центр», во дворах по всему микрорайону.

В традиционной весенней уборке принимали участие жители и активисты района – ученики и руководство гимназии № 2 и школы № 55, коллективы всех десяти детских садов, расположенных в избирательном округе № 28, студенты Юридического института Иркутского государственного университета, сотрудники гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых. В этом году к ним присоединились предприниматели, работающие в микрорайоне.

УК «Западное управление ЖКС» предоставила инвентарь и работников, которые грузили в машины пакеты с собранным мусором. Максимум усилий приложил ТОС «Университетский» и его председатель Вера Константиновна Новикова. Отдельную благодарность выразили неравнодушным жителям домов № 8 и Ольге Кутявиной из дома № 94. Все вместе они собрали четыре КамАЗа мусора.

Евгений Стекачёв предоставил необходимую технику для спила и вывоза деревьев, веток и мусора, прочий инвентарь. На уборку сухих деревьев было заранее получено специальное разрешение дендрологов. Перчатки и пакеты обеспечил комитет по управлению Свердловским округом. Волонтёры собрали весь мусор в берёзовой роще и на прилегающей территории, покрасили бордюры, ограждения вдоль дороги и на остановке возле Гуманитарного центра. Покрасили и привели в порядок подземный пешеходный переход. Уборка прошла и возле спортивного клуба.

– Сегодня прошла масштабная уборка в Университетском. Жители микрорайона единой командой привели его в порядок. Приятно видеть, как дружно они откликнулись на наше приглашение. Благодарен трудовым коллективам частных предприятий – работники небольших павильонов и крупных комплексов вышли и привели в порядок территорию возле своих организаций. Твёрдо убеждён, что чем чаще будут проходить такие мероприятия, тем чище будет наш микрорайон и тем дружнее его жители.

Я благодарен всем участникам субботника за помощь и поддержку – отметил депутат.

Районные уборки

Депутат Василий Донских совместно с активистами микрорайона – ТОСом «Черёмушки», Союзом пенсионеров Первомайского, Советом ветеранов, учениками и педагогами школы № 77 – участвовал в уборке берега реки Демьяновки, соснового бора за кадетским корпусом, участка на пересечении улиц Бажова и Алмазной. Отсюда вывезли три машины мусора. Депутат поблагодарил всех, кто посчитал своим долгом сделать вклад во всеобщее дело.

Свои субботники также провёл депутат Иван Гущин. 20 апреля вместе с учениками и педагогами школы № 35 они провели уборку на прилегающей к школе территории и в русле реки Демьяновки. 27 апреля совместно с комитетом по управлению Свердловским округом, ТОСом «Вампиловский», ТОСом «Черёмушки», школой № 35, Советами ветеранов № 8 и № 17, Союзом пенсионеров и неравнодушными жителями Иван Гущин организовал субботник в микрорайоне Первомайском.

В округе депутата Жанны Есевой субботники проведены на ул. Баумана, 214а (поликлиника), ул. Образцова, 27 (детская и взрослая поликлиники), ул. Ярославского, 300 (стационар). Депутат Юрий Коренев принял участие в уборке улиц частного сектора на территории ТОСа «Перспектива +». Вместе с ним на субботник вышли более 120 человек. Общими усилиями были приведены в порядок улицы Дежнева, Мурманская, Ростовская, Белорусская, проезд Ростовский, частично улица Пшеничная Падь. С этих территорий вывезли две машины мусора.

По словам Юрия Коренева, жители частного сектора дружнее выходят на субботник, ведь для многих из них родные улицы – это место, где играют и растут их дети, где они сами встречаются, совместно решают насущные вопросы. И обеспечить своему району чистоту они считают необходимым.

В избирательном округе № 12 депутата Вячеслава Правенького субботники прошли на бульваре Постышева, 5-7, 10-14, 18а, 20, в переулке Пограничном, 1, на ул. Дальневосточной и на других территориях, в том числе бесхозных. Жители и депутат привели в порядок места прогулок и отдыха.

Жители избирательного округа № 1 и депутат Светлана Кузнецова вышли на уборку берега Ангары, где летом отдыхают иркутяне. В посёлке Кирова депутат помогла обустроить детскую площадку: установлены скамейки и песочница, организован завоз песка и песчано-гравийной смеси (ПГС), выполнено также основание под площадку. Для жителей СНТ «Бытовик» и СНТ имени Горького в посёлке Селиваниха были привезены строительные материалы, песок, ПГС – жители планируют отремонтировать мост. На ул. Загородной в посёлке Рёлки обновили спортивную площадку и тоже убрали мусор, благоустроили участок вокруг неё. Во дворе на ул. Полярной, 80а по просьбам жителей установили стол для игры в настольный теннис.

В избирательном округе № 34 Михаила Корнева собрали и вывезли мусор, ветки, листву; покрасили бордюры и ограждения. Активное участие в субботнике приняли коллективы детского сада (ул. Мухиной, 20/1), школы № 46 и № 4, артисты и работники Театра народной драмы, жители микрорайонов Приморский, Юбилейный, Ершовский.

Три субботника организовал в Ленинском округе Иркутска заместитель председателя думы города, депутат по избирательному округу № 2 Виталий Матвийчук. В порядок привели пешеходный маршрут к роще «Молодёжная», территорию возле хоккейного корта на ул. Мичурина, 8 и часть территории сада Томсона.

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