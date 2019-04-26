Дума Иркутска признана лучшей в регионе

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Дума Иркутска стала победителем конкурса Законодательного собрания Иркутской области на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований в регионе. Итоги конкурса подвели на очередной сессии областного парламента 16 апреля. Второе место заняла дума Братска, третье – дума города Саянска.
– Это достижение – результат того, как сплочённо ведётся работа в думе Иркутска. Это наша общая победа, но её удалось одержать благодаря тому, как подходят к выполнению своих задач все депутаты: их активной деятельности в избирательных округах, постоянному общению с горожанами, настойчивости и целеустремлённости. Одна из задач спикера – объединить эти усилия и направить в нужное русло. Считаю, нам это удаётся, – отметил председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв.
Приоритетом в своей работе депутаты обозначили работу по наказам избирателей. В думу города Иркутска в 2018 году поступило около 1,5 тысячи обращений от организаций, граждан и депутатов думы города Иркутска (116 – от граждан, 637 – от депутатов, 626 – от организаций). За 2018 год парламентарии приняли 5,5 тысячи обращений от граждан и провели 485 выездных совещаний. Чаще всего на личных приёмах и в письменных обращениях граждан поднимаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, а также вопросы благоустройства и озеленения дворовых территорий, установки детских и спортивных площадок, оборудования безопасных пешеходных переходов. Значительную долю обращений составляют просьбы личного характера.
– Председатель думы Иркутска и его заместители ведут личный приём граждан в думе города. Приоритетным направлением работы депутатов и председателя является личное общение с жителями Иркутска в общественных приёмных, рассмотрение обращений и в дальнейшем формирование соответствующих депутатских запросов и организацию выездных встреч для решения озвученных горожанами проблем, – отметил вице-спикер Виталий Матвийчук.
В течение 2018 года состоялось десять заседаний думы, на которых было принято около двухсот решений; на депутатских слушаниях рассмотрено и принято к сведению 65 вопросов местного значения. Все проекты решений думы предварительно рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий с учётом их основных направлений деятельности. Депутаты внесли в план работы думы на 2018 год 86 предложений, сформированных с учётом мнений избирателей, органов территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений.
Кроме того было проведено восемь заседаний фракции ВПП «Единая Россия» в думе Иркутска, рассмотрено 24 вопроса. Также депутаты думы постоянно участвуют в работе общественной приёмной председателя ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева. В 2018 году ими было рассмотрено свыше двухсот обращений, большинство из которых касалось вопросов жилья, проблем молодых специалистов, заработной платы, тарифов на услуги ЖКХ, помощи ветеранам Великой Отечественной войны, благоустройства частного сектора.
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