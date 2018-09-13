Дружба народов, живущих на одной земле

Многонациональный состав Иркутской области – неисчерпаемый источник для вдохновения художников и писателей, учёных-культурологов и социологов, историков. Тесно сплелись между собой культуры народов Сибири, и теперь уже не так просто разобрать, где чьё влияние: русских, бурят, белорусов, татар или киргизов. В Иркутской области проживают представители более 150 народностей, зарегистрировано более 80 национально-культурных центров, организаций и диаспор. И очень здорово, что недавно в областном центре открылся региональный культурно-спортивный праздник «Дружба народов Прибайкалья».

Праздник проходит на стадионе ОГКУ «Спортивная школа «Рекорд». В мероприятии принимают участие представители национально-культурных объединений, общественных организаций Иркутской области, горожане и гости столицы Приангарья. Праздник проводится для возрождения, сохранения и развития традиционной культуры и национальных видов спорта, а также для вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, укрепления дружеских связей между народами муниципальных образований Иркутской области.

– От лица губернатора и правительства Иркутской области приветствую участников и гостей праздника. Подобное мероприятие областного масштаба проходит у нас впервые. Надеемся, он станет традиционным и каждый год будет собирать всё больше и больше участников. Желаю, чтобы на спортивных площадках победили сильнейшие, а творческая программа доставила большое удовольствие всем присутствующим, – сказала начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова на торжественном открытии мероприятия.

Председатели разных национально-культурных центров со сцены поприветствовали участников и зрителей праздника на своих родных языках.

Культурная программа праздника включает в себя презентацию национально-культурных центров, творческие выступления коллективов, этнические танцы, песни, дегустацию национальных блюд. Также участников мероприятия ждет беспроигрышная лотерея с ценными призами.

В программу соревнований праздника включены следующие виды спорта: мас-рестлинг, бурятская борьба «Бухэ барилдаан», перетягивание каната, шахматы, мини-футбол.

Организаторами культурно-спортивного праздника «Дружба народов Прибайкалья» выступили министерство спорта и министерство культуры и архивов Приангарья при поддержке управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям и ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».

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