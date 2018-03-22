Дотации на МРОТ

Иркутская область вошла в число регионов РФ, получивших наибольшие дотации из федерального бюджета на увеличение МРОТ.

Как сообщает Росбалт, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 20 млрд рублей регионам на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением МРОТ с 1 мая.

«Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», – отмечено в пояснительной записке к документу.

Средства выделяются в связи с увеличением с 1 мая МРОТ до 11 тысяч 163 рублей.

Крупнейшие дотации получат Красноярский край (1,062 млрд рублей), Алтайский край (906,9 млн рублей), Иркутская область (715,8 млн рублей), Челябинская область (641,9 млн рублей), Забайкальский край (602,2 млн рублей).

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 15 марта 2018 года.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ