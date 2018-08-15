Доступная среда для малышей

В Иркутске обещают оборудовать лекотеку в каждом районе.

В каждом районе Иркутска на базе детских дошкольных учреждений будет оборудована лекотека. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердников на выездном совещании. Глава областного центра проверил качество выполнения работ по реализации программы «Доступная среда» на нескольких социальных объектах.

В детском саду № 18 завершается ремонт помещений для будущей лекотеки. В сентябре сюда поступит специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями. В лекотеке будут работать две группы кратковременного пребывания – до восьми человек в каждой.

– У нас уже есть опыт создания лекотеки на базе детского сада № 100. Это современные и нужные проекты, – подчеркнул мэр. – В этом году мы откроем четыре лекотеки в разных районах города для удобства родителей и детей: в садах №№ 18, 77, 51 и 122.

В этом году на обеспечение доступной средой в десяти учреждениях образования Иркутска выделено более 10,5 млн рублей. В школе № 14 установлен подъёмник, в гимназии № 44 аналогичное устройство появится в ближайшее время. Кроме того, до 17 августа здесь будут завершены работы по замене кровли. В ходе рабочего выезда мэр также дал поручение проработать вопрос строительства блока начальной школы и современного стадиона гимназии № 44.

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