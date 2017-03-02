Доступная среда

Правительством области заключено соглашение о сотрудничестве с общественными организациями инвалидов, действующими на территории региона.

Подписи под документом поставили председатель правительства области Александр Битаров, председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Оксана Барбина, руководитель Иркутской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Галина Катрук и глава Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области социальной защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Иркутской области с использованием инновационных подходов и лучшего российского и международного опыта.

Сотрудничество в рамках соглашения будет организовано по двум направлениям: формирование доступной среды жизнедеятельности, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам на территории Иркутской области и предоставление услуг в сфере реабилитации, абилитации и социального обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Иркутской области.

Соглашение будет действовать в течение пяти лет и продлеваться на последующие пятилетние периоды.