Достойно имени великого земляка

Свыше ста атлетов из Сибири, Дальнего Востока, Урала и Таджикистана собрались в Иркутске, чтобы оспаривать призы в спортивной борьбе памяти олимпийского чемпиона, почётного гражданина Иркутска Константина Вырупаева.

Среди почётных гостей – прославленные олимпийские чемпионы: президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, его красноярский земляк Алексей Шумаков.

– Всероссийский турнир – лучшая память о нашем великом спортсмене и тренере, – говорит основатель соревнований, много лет возглавлявший нашу региональную федерацию греко-римской борьбы Александр Ширшиков, – нам есть чем гордиться. Турнир открыл новые талантливые имена и стал отличной школой для сибирских атлетов. Стимул пробиться в победители был очень высок – присуждение звания мастера спорта.

За призы боролись свыше сорока представителей Приангарья. И в целом они выступили достойно имени своего знаменитого земляка, заняв призовые места почти во всех весовых категориях, получили три золотые награды. Особенно отличились наши спортсмены в категории до 87 килограммов, где весь пьедестал – наш!

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ