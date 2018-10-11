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Достойно имени великого земляка
Павел КУШКИН, заслуженный работник культуры РФ   
11 Октября 2018 г.
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Свыше ста атлетов из Сибири, Дальнего Востока, Урала и Таджикистана собрались в Иркутске, чтобы оспаривать призы в спортивной борьбе памяти олимпийского чемпиона, почётного гражданина Иркутска Константина Вырупаева.

boriba greko rimskay

Среди почётных гостей – прославленные олимпийские чемпионы: президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, его красноярский земляк Алексей Шумаков.

– Всероссийский турнир – лучшая память о нашем великом спортсмене и тренере, – говорит основатель соревнований, много лет возглавлявший нашу региональную федерацию греко-римской борьбы Александр Ширшиков, – нам есть чем гордиться. Турнир открыл новые талантливые имена и стал отличной школой для сибирских атлетов. Стимул пробиться в победители был очень высок – присуждение звания мастера спорта.

За призы боролись свыше сорока представителей Приангарья. И в целом они выступили достойно имени своего знаменитого земляка, заняв призовые места почти во всех весовых категориях, получили три золотые награды. Особенно отличились наши спортсмены в категории до 87 килограммов, где весь пьедестал – наш!

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