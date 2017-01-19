ДОСААФ – 90 лет!

Торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию ДОСААФ России, пройдёт в Иркутске 23 января. Его участниками станут работники и ветераны регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области, представители органов власти Иркутской области и Иркутска.

90 лет назад, 23 января 1927 года, образовано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). За годы существования ОСОАВИАХИМа его школу прошли миллионы людей, обучавшихся военному делу в стрелковых, авиационных, авто-, мото-, радиоклубах, в различных кружках и секциях. В ноябре 1934 года постановлением Реввоенсовета ОСОАВИАХИМу дано задание на подготовку кадров военных специалистов.

В январе 1927 года образовалась Иркутская окружная организация ОСОАВИАХИМа Сибирского края. Первыми руководителями и организаторами оборонной работы в Иркутской области были Вайнер, Руденко, Огородников.

К началу Великой Отечественной войны Оборонное общество насчитывало в своём составе более 13 млн человек, а за годы Великой Отечественной войны в организациях ОСОАВИАХИМа обучено военным специальностям свыше 9 млн человек, в том числе подготовлено 139 тысяч снайперов.

Иркутская организация ОСОАВИАХИМа в первые 20 месяцев войны подготовила для Красной Армии 88 тысяч бойцов, а затем на фронт уходило по 40–50 тыс. осоавиахимовцев ежегодно.

Правопреемник ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ – по сегодняшний день, как и всегда, решает государственные задачи и, в первую очередь, в интересах патриотического воспитания молодёжи, подготовки молодых людей и к военной службе и к гражданской жизни.

Продолжая лучшие традиции своих предшественников, региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области ведёт активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, является одним из активных исполнителей областных и государственных программ по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодёжи Прибайкалья.

В состав регионального отделения входит ДОСААФ России 24 организации. В 2016 году 10 организаций, общей численностью более 9 тыс. человек, вступили в члены ДОСААФ. Представители ДОСААФ входят в состав Общественной палаты Иркутской области, областного комитета «Победы», межведомственных координационных советов по молодёжной политике, физической культуре и спорту, регионального штаба юнармейского движения.

На материальной базе Иркутского оборонного общества работает пять центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи в Иркутске, Братске, Саянске, Ангарске и пос. Куйтун. Ежегодно проводятся более 500 мероприятий спортивной и военно-патриотической направленности при участии более 9 тыс. человек. Региональным отделением ДОСААФ за последние годы подготовлено более четырёх тысяч спортсменов.