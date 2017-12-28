«Дом со львами» открылся после реконструкции

В Иркутске после реставрации открылась усадьба Бревнова – памятник истории и культуры федерального значения. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра культуры и архивов региона Ольгу Стасюлевич, после двухлетнего перерыва в здании вновь расположится областное государственное автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов». Организация существует в области с 2010 года, в её состав входят около 70 человек.

Усадьба Бревнова была построена в 1908–1910 годах. Здание богато декорировано как внутри, так и снаружи, в народе оно получило название «Дом со львами». В ходе реставрации были усилены фундаменты, перекрытия, внутренние стены и перегородки.

Специалисты отреставрировали чердачное перекрытие, стропильную систему, деревянные стены второго этажа, выполнили работы по внутренним инженерным системам здания – отоплению, вентиляции, водопроводу, внутреннему электроснабжению и канализации.

В полном объёме проведена реставрация архитектурно-декоративной отделки. На фасадах здания восстановили маскароны в виде головы льва, фризы, лепные гирлянды по цветочным мотивам, сложные по рисунку элементы. На втором этаже воссоздана наружная деревянная галерея, которая была утрачена ещё в 20-е годы ХХ века, о её существовании было известно только по историческим фотографиям.

Особый интерес представляет декоративное оформление интерьеров здания. В каждом помещении – индивидуальный рисунок лепного декора, розеток, потолочной живописи. На втором этаже сохранились уникальные, не имеющие аналогов, паркетные полы, которые содержат до пяти пород дерева в одном элементе.

Восстановление здания шло под постоянным контролем специалистов службы по охране объектов культурного наследия. Стоимость реставрационных работ составила 56 млн рублей. Общая площадь объекта – 570 квадратных метров.

– Мы благодарим всех, кто был занят в работе по восстановлению этого здания, а также специалистов, которые контролировали процесс реставрации уникального памятника. Надеемся, что атмосфера обновлённого здания будет способствовать развитию русской литературы, – отметила министр.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ