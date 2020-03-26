Дом народного творчества собирает информацию о подвигах артистов в Великую Отечественную войну

Информацию о подвигах профессиональных и самодеятельных артистов в годы Великой Отечественной войны собирает Иркутский областной Дом народного творчества. Проект «Артисты Победы» проходит в рамках областного фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!».

Как сообщает пресс-служба главы региона, желающим рассказать историю об участнике фронтовой концертной бригады, необходимо пройти регистрацию и заполнить специальную форму на сайте . Принять участие в акции могут как граждане, так и государственные и муниципальные учреждения, независимо от ведомственной принадлежности.

Собранный материал станет основой планшетной выставки, которая будет размещена на площадке проведения гала-концерта фестиваля-конкурса «Фронтовая концертная бригада «Во Славу Победы!». Он состоится 2 мая в Иркутске. Также будет издан одноименный иллюстрированный альбом.

Организаторами фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!» является министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский областной Дом народного творчества. Задачей мероприятия является реконструкция выступлений фронтовых концертных бригад на линии фронта, в госпитале, на боевых кораблях, привокзальной площади, на заводах.

Принять участие в фестивале могут коллективы культурно-досуговых, образовательных учреждений, учебных заведений и предприятий. Те, кто пройдут отборы в муниципальных образованиях, примут участие в гала-концерте «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!», который состоится 2 мая в Иркутске.

По инф. Телеинформа

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