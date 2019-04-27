«Дом молодежи» для Иркутска

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Более 250 студентов и волонтёров собрались на масштабный субботник, который состоялся на территории бывшего кинотеатра «Чайка». В мероприятии приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатели комитетов администрации Иркутска.
– Буквально в конце прошлого года – на втором молодёжном форуме – мы только обсуждали идею создания в Иркутске «Дома молодёжи». Ас егодня уже даём старт – начинаем непосредственную работу , – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Мы вместе с вами создаём центр притяжения для всей молодёжи Иркутска! Создаём условия для интеллектуального, творческого развития и самореализации. Объём работ предстоит колоссальный. Но я точно знаю, что он вам по силам! Уже в сентябре «Дом молодёжи» начнёт свою работу.
Участники субботника очистили от мусора прилегающую территорию, а также три этажа здания. Силами МУП «Иркутскавтодор» было вывезено более 80 тонн мусора.
Напомним, проект «Дома молодёжи» реализуется по инициативе мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова. Дизайн будущего многофункционального центра разрабатывал «Клуб молодых архитекторов». В трёхэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров планируется разместить большой зал вместимостью 420 человек, малый зал, а также коворкинги, конференц-залы, места для встреч и отдыха. На территории предлагается обустроить арт-сквер, выставочную площадку.
Сейчас проводится конкурс на разработку логотипа будущего «Дома молодёжи». В конкурсе могут принять участие представители молодёжи в возрасте от 1 4 до 35 лет. Материалы вместе с заявкой необходимо отправить на электронный адрес:
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c пометкой «Конкурс логотипа». Работы принимаются до 30 апреля. Главным призом станет поездка в столицу России.
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