Должников будут «глушить»

Крупнейшие иркутские управляющие компании до 1 июня 2018 года установят заглушки на канализацию нескольких десятков злостных должников. Речь идёт о Северном, Южном и Западном управлениях жилищно-коммунальными системами.

Задолженность большинства должников, которым поставят заглушки, превышает 100 тысяч рублей, а в сумме они не доплатили управляющим компаниям 7,3 миллиона рублей.

До 1 июня водоотведение будет ограничено в 16 квартирах Октябрьского района, чья задолженность в сумме составляет около 2,5 миллионов, а максимальная сумма задолженности на одну квартиру – 305,5 тысяч рублей. В Ленинском районе заглушки будут установлены по 19 адресам, где общая задолженность превышает 2,5 миллионов рублей, а максимальная сумма задолженности на одну квартиру – 255,8 тысяч рублей. В Свердловском районе ограничение коснётся 15 квартир, которые имеют задолженность 2,3 миллиона рублей, максимальная сумма задолженности на одну квартиру составляет 360,5 тысяч рублей.

В «Содружестве ЖКХ» отмечают, что чаще всего должники проживают в четырёх- и пятиэтажных домах первых массовых серий, которыми застраивали Иркутск в 1960-е и 1970-е годы. Однако в каждом десятом случае задолженность фиксируется у собственника квартиры в относительно новом многоэтажном доме.

С прошлого года управляющим компаниям не обязательно искать должников и уведомлять о предстоящих ограничениях коммунальных ресурсов под подпись. Достаточно послать почтовое сообщение, электронное письмо или смс, позвонить по телефону, сказать лично или разместить сообщение на официальном сайте управляющей компании. Через 20 дней с даты публикации предупреждения управляющая компания вправе ограничить предоставление коммунальной услуги по водоотведению, невзирая на отказ от признания факта и размера задолженности.

Месяц назад управляющие компании уведомили задолжавших собственников о грядущих санкциях, но ни один из них не предпринял попытки связаться с управляющими компаниями.

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