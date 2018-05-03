Долгожителям и ветеранам – поддержку

В Думе обещают поддержать ветеранов, студентов и многодетные семьи.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутске в этом году будут предоставлены в полном объёме. Об этом на депутатских слушаниях сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман. Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе депутата Антонины Корочкиной.

Как отметила заммэра, решение вопросов социальной помощи и социального обслуживания входит в федеральные и областные полномочия. Однако для отдельных категорий граждан в Иркутске определены дополнительные меры социальной поддержки. В том числе её получают проживающие в областном центре ветераны войны и труда, пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, работники бюджетных организаций, студенты, одинокие люди, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и другие категории населения.

В 2017 году материальную помощь из бюджета получили 1254 человека. 342 долгожителя (90 и более лет) получили выплаты к юбилею.

Более восьми тысяч горожан, страдающих хроническими заболеваниями, получили бесплатные лекарства. Почти две тысячи детей из малоимущих семей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет бесплатно получили молочное питание. Также бесплатным питанием были обеспечены 17,6 тысячи учащихся муниципальных образовательных организаций: дети из многодетных и малоимущих семей, сироты, инвалиды, дети, страдающие сахарным диабетом, дети с ограниченными возможностями здоровья. 29,5 тысячи пенсионеров, не имеющих права на льготы по областному и федеральному законодательству, достигших возраста 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, получали ежемесячную денежную выплату на оплату проезда.

Среди прочих мер – право льготного проезда в муниципальном транспорте и по муниципальным и межмуниципальным садоводческим маршрутам, которым воспользовались пенсионеры, малообеспеченные студенты, школьники из многодетных и социально неблагополучных семей. Отдельным категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется помощь в виде текущего ремонта жилья. За восемь лет за счёт средств городского бюджета отремонтировано 455 квартир.

Дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат и повышающих коэффициентов к зарплате предоставлялись молодым врачам, педагогам и работникам культуры, также поддержка была предоставлена одарённым школьникам и студентам.

Единовременные социальные выплаты получили 87 спортсменов и тренеров, в том числе имеющие инвалидность, добившиеся высоких результатов в спортивных соревнованиях.

Финансовой поддержкой обеспечены социально ориентированные некоммерческие организации, за счёт бюджета Иркутска реализуются общественно значимые проекты для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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