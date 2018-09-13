Долгосрочное планирование

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Проект Государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019−2023 годы должен быть представлен губернатору Сергею Левченко до 1 ноября 2018 года. Глава региона подписал соответствующее распоряжение. Ответственным за выполнение поручения назначено министерство экономического развития, сообщает 12 сентября пресс-служба регионального правительства.
Министерству финансов Сергей Левченко поручил также до 1 ноября разработать проект пятилетнего бюджетного плана. Ранее областной бюджет разрабатывался и принимался на трёхлетний период. Разделы будущего госплана готовят остальные исполнительные органы государственной власти, на это им дан срок до 8 октября. Сергей Левченко поручил всем министерствам и ведомствам оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в подготовке их предложений в проект госплана.
Напомним, первое организационное заседание государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области состоялось в июле этого года. На том заседании губернатор определил 11 базовых направлений первого пятилетнего плана. Это повышение зарплаты работников бюджетной сферы; обеспечение продовольственной безопасности региона, поддержка местных товаропроизводителей; поддержание приемлемого для населения уровня цен на социально значимые товары без ущерба для рентабельности производителей; энерготарифы, недопущение их резкого увеличения; поддержка промышленных производств и создание новых, необходимых для замещения ввоза продукции из других регионов России и импортозамещения; миллион квадратных метров доступного жилья; снижение издержек при строительстве за государственный счёт объектов; качественное улучшение медицинского обслуживания; лесной комплекс и кратное снижение незаконных рубок леса; экологическая ответственность крупного бизнеса, снижение вреда, наносимого окружающей среде в районах вредных производств; повышение качества ремонта и строительства дорог.
Далее работа государственного комитета носила выездной кустовой характер, где выслушивались и обсуждались предложения мэров территорий области. Такие заседания прошли в Усолье-Сибирском, Усть-Ордынском Бурятском округе, в Братске и Иркутске. Говоря о необходимости разработки пятилетнего госплана, Сергей Левченко отмечает, что сейчас значение всех стратегических планов снижается неопределенностью бюджетной политики, отсутствием долгосрочного бюджетного планирования. Невозможно решать задачи по качественному повышению уровня благосостояния населения, увеличению продолжительности жизни, всестороннему формированию новых поколений, созданию новых долгоиграющих и конкурентных точек роста экономики. Именно отсюда дефицит так называемого образа будущего и для молодёжи, и для всех жителей страны.
«Наша задача – изменить эту ситуацию и сформировать эффективный управленческий механизм, который бы расширил горизонты и масштабы планирования, свёл воедино различные отраслевые инструменты, а также действующие в Иркутской области институты развития», – такие задачи ставит перед правительством губернатор.
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