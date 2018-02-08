Добровольцы города

В Иркутске официально дали старт мероприятиям, посвящённым Году добровольца и волонтёра в России, объявленного президентом Владимиром Путиным. На торжественное открытие собрались добровольческие и общественные организации города. В начале встречи к присутствующим обратился мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

– Я очень рад, что волонтёрское движение в нашем городе представлено очень широко. Трудно назвать сферу жизни Иркутска, в которой не были бы задействованы волонтёры. И, что самое замечательное, большинство из них – это наша молодёжь. Уверен, этот год мы отметим множеством полезных и добрых дел на благо нашего Иркутска и его жителей!

Сейчас в Иркутске официально зарегистрировано восемь волонтёрских центров и 15 общественных организаций. Они занимаются решением важных социальных вопросов, таких как пропаганда здорового образа жизни, защита экологии, охрана порядка, помощь инвалидам, ветеранам, одиноким старикам, а также больным детям.

В конце прошлого года в Иркутске открылся первый ресурсный волонтёрский центр, который стал площадкой для работы добровольческих организаций и позволит в дальнейшем иркутским волонтёрам принимать участие во всероссийских и международных мероприятиях.

На торжественном открытии Года добровольца и волонтёра в Иркутске активисты получили возможность презентовать всему городу свои проекты, найти единомышленников, а также привлечь внимание общественности к острым социальным вопросам.

В течение всего 2018 года в Иркутске будут проводиться различные мероприятия, призванные популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах, а также повысить гражданскую активность иркутян.

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