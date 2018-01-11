Добро пожаловать в волонтёры!

Первый ресурсный волонтёрский центр открылся на базе Иркутского городского молодежного цёнтра. С работой центра познакомился глава города Дмитрий Бердников.

Как рассказал руководитель Иркутского волонтёрского центра Григорий Гриценко, в феврале 2018 года стартует набор волонтёров для обучения и последующего участия в 45-м Мировом чемпионате по профессиональному мастерству и стандартам, который пройдёт в Казани в 2019 году. Иркутск в числе 15 городов России получил это право благодаря победе нашей команды в конкурсе, прошедшем в декабре 2017 года на всероссийском образовательном лагере в Казани. Кроме того, волонтёрский центр будет готовить добровольцев для участия в Зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске.

– Вы знаете, что по инициативе президента 2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтёра, – отметил мэр. – Ваша работа – абсолютно бескорыстная, ваша помощь очень важна для общества. Вы делаете колоссальный вклад в развитие города, региона, всей страны.

Дмитрий Бердников посмотрел новый презентационный видеозал, который открыли в молодёжном центре в рамках реализации молодёжного проекта «Научные кинолектории». В кинозале будут показывать научно-популярные, документальные и другие фильмы. В январе будет составлено расписание бесплатных кинопоказов.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам проходит каждые два года и собирает более 1,3 тыс. участников из более чем 70 стран. В организации мероприятия принимают участие около 2,5 тыс. волонтёров. Молодые профессионалы со всего мира собираются на чемпионате, чтобы побороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции. В 2019 году в Казани на чемпионате будет представлено более 50 компетенций, объединённых в шесть блоков: «Информационные и коммуникационные технологии», «Обслуживание гражданского транспорта», «Промышленное производство», «Строительная сфера», «Сфера услуг», «Творчество и дизайн».

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