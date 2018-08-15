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Добрый портфель
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
15 Августа 2018 г.
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Иркутян приглашают присоединиться к акции в помощь школьникам.

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Женсовет Правобережного округа при поддержке администрации округа приглашает помочь собраться к новому учебному году детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию – в округе проходит акция «Добрый портфель».

В подарок принимаются: канцелярские товары, школьные принадлежности, школьная, спортивная одежда и обувь для детей (можно б/у, в хорошем состоянии).

Принести вещи можно по адресам:

ул. Франк-Каменецкого, 22, каб. 4 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00),

тел. 8-950-051-41-22, Елена Козулина, председатель Женсовета Правобережного округа;

ул. Марата, 14, каб. 613 (в будни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00),

тел. 52-04-02.

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