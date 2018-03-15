На лыжной базе в посёлке Молодёжном состоялась спортивная эстафета, организованная депутатом думы Иркутска по избирательному округу № 11, главным врачом ОГАУЗ Иркутской городской клинической больницы № 1 Леонидом Павлюком.

Мероприятие проводится ежегодно, первая эстафета по инициативе Леонида Павлюка прошла десять лет назад. В этом году лыжный забег стал юбилейным. В нём традиционно участвуют работники больницы с семьями. На лыжню встают даже самые маленькие.

– Несмотря на прохладную погоду, желающих посоревноваться как всегда много, это наша добрая традиция. Для ребятишек мы устраиваем отдельный забег, их на эстафете тоже немало. Будут призы, никто не останется без подарка, – пояснил депутат.

Участников соревнований поделили на семь команд. Для мужчин подготовили дистанцию на тысячу метров, для женщин – 500 метров. Лучший результат показали работники отделения анестезиологии и реанимации ОГАУЗ Иркутской городской клинической больницы № 1.

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