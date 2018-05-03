Добра много не бывает

В Иркутске прошёл Фестиваль добрых дел.

Более 600 человек приняли участие в работе Фестиваля добрых дел, организованного Благотворительным фондом депутата Алексея Распутина. Организаторам удалось собрать почти 60 тысяч рублей. Эти средства аккумулированы на счету фонда. После того как сумма достигнет 164 тысяч рублей, будет закуплен параподиум для больного ребёнка – специальный ортопедический аппарат для поддержания осанки.

Девочка из села Каменка Нижнеудинского района страдает неизлечимыми заболеваниями, в результате которых нарушены двигательные функции. Её родители обратились в фонд за помощью, так как не располагают суммой для приобретения параподиума, который мог бы значительно улучшить качество жизни и обеспечить девочке стабильное состояние здоровья. Необходимо собрать еще 107 тысяч рублей. Принять участие в сборе могут все желающие, подробности по телефону: 8-964-653-45-17 (Татьяна).

Помимо прочих мероприятий состоялся обмен книгами и вещами. Часть вещей передана в благотворительный магазин, часть будет передана организации «Мамочки и папочки», которая работает с многодетными семьями и оказывает помощь семьям погорельцев. В рамках акции «Аллея детства», организованной советом матерей лицея-интерната № 1, продано более ста детских работ; вклад в общую копилку сбора составил 6,3 тысячи рублей.

«Иркутский Арбат» провёл 17 бесплатных мастер-классов для всех желающих, представил более 40 точек продажи рукодельных товаров и увеличил общую копилку сбора на четыре тысячи рублей. Открытки с тёплыми пожеланиями от иркутян отправлены кураторам проекта «Старость в радость. Алтайский край». Подарки с записками внутри также переданы Куйбышевской организации инвалидов Иркутска. Благотворительный сундучок «Жить вкусно!» заполнили до краёв, затем волонтёры развезли продуктовые наборы малоимущим семьям Иркутска. Десять пакетов собранного пластика отправлено на вторичную переработку.

– Благотворительный праздник получился по-настоящему семейным и уютным. Считаю, что наш дебют прошел крайне удачно. Коллектив фонда благодарит каждого, кто стал частью этого большого проекта. Надеемся, что в нашем городе благотворительность станет нормой жизни, – отметил Алексей Распутин.

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