До смерти крепкие объятия. Мужчину судили за случайное убийство друга

Усть-Илимский городской суд назначил полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты 43-летнему горожанину за причинение смерти по неосторожности. Мужчина так сильно обнял знакомого при прощании, что сломал ему шейные позвонки, отчего тот впоследствии скончался.

Как сообщает пресс-служба суда, трагедия случилась в феврале 2018 года. После излишне крепкого объятия пострадавший упал на пол и не смог самостоятельно подняться. Как выяснилось, у него оказались сломаны и вывихнуты шейные позвонки. Мужчину госпитализировали, и в октябре 2018 года он скончался в Новосибирской клинической центральной районной больнице.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и раскаялся в содеянном. Эти обстоятельства, положительная характеристика, а также то, что он помогал деньгами семье погибшего в период лечения и после его смерти, суд расценил как смягчающие.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С учетом апелляционного постановления с осужденного взыскана компенсация морального вреда – по 250 тысяч рублей каждому в пользу супруги и малолетнего ребенка погибшего.

По инф. Телеинформа

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