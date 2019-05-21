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До смерти крепкие объятия. Мужчину судили за случайное убийство друга
По инф. Телеинформа   
21 Мая 2019 г.
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Усть-Илимский городской суд назначил полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты 43-летнему горожанину за причинение смерти по неосторожности. Мужчина так сильно обнял знакомого при прощании, что сломал ему шейные позвонки, отчего тот впоследствии скончался.

До смерти крепкие объятия. Мужчину судили за случайное убийство друга

Как сообщает пресс-служба суда, трагедия случилась в феврале 2018 года. После излишне крепкого объятия пострадавший упал на пол и не смог самостоятельно подняться. Как выяснилось, у него оказались сломаны и вывихнуты шейные позвонки. Мужчину госпитализировали, и в октябре 2018 года он скончался в Новосибирской клинической центральной районной больнице.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и раскаялся в содеянном. Эти обстоятельства, положительная характеристика, а также то, что он помогал деньгами семье погибшего в период лечения и после его смерти, суд расценил как смягчающие.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С учетом апелляционного постановления с осужденного взыскана компенсация морального вреда – по 250 тысяч рублей каждому в пользу супруги и малолетнего ребенка погибшего.

По инф. Телеинформа

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