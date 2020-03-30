 До чего техника дошла! Врачи начнут вести приёмы онлайн

В Государственную Думу внесен законопроект, разрешающий онлайн-осмотр пациентов во время эпидемии.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», документ позволит во время эпидемий оказывать медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий. В настоящее время первичный осмотр может осуществляться только очно. Однако в момент эпидемии врачей может физически не хватать для осмотра больных, которые действительно в этом нуждаются.

— Мы видим на примере зарубежных стран, как быстро растет количество заболевших и насколько фатален такой рост. Врачи просто не справляются с огромным потоком пациентов. Это может быть губительно и для людей, которые вынуждены приходить в поликлиники, где высок риск заразиться, и для медиков, силы которых тоже нужно беречь. Законопроект о телемедицине снизит нагрузку. Важно, что принимать его будем оперативно. Это поможет купировать риски, связанные с развитием пандемии в России. Уверен, это увеличит оперативность лечения и станет подспорьем для врачей. Но, конечно, речь не идет о замене личного первичного приема. В этом случае контакт врача и пациента должен быть очным, — подчеркнул депутат ГД Александр Якубовский.

Новые нормы станут серьезным инструментом, облегчающим работу врачей во время эпидемии, и позволят повысить качество и скорость медицинской помощи людям.

По инф. Телеинформа

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