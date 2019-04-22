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Для воспитанников детдомов Иркутска прошла заключительная лекция Михаила Казиника
По инф. Телеинформа   
22 Апреля 2019 г.
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В Иркутске состоялся концерт-лекция о культуре и искусстве «Я обнимаю вас музыкой» для воспитанников интернатов и детских домов. С детьми встретился известный скрипач и культуролог Михаил Казиник. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Для воспитанников детдомов Иркутска прошла заключительная лекция Михаила Казиника

Концерт посетили около 200 ребят. Традиционно это мероприятие поддержал Сбербанк. Лекции построены на сочетании историй, общения с детской аудиторией, а также исполнении музыкальных произведений. В частности, Михаил Казиник рассказывает известную историю про маленького Моцарта, который «испачкал» кляксами нотные листы своего отца, потом же оказалось, что это была написанная им музыка.

Как и в прошлом году на сцену вместе с лектором выходили его сын, скрипач Борис Казиник, а также пианист Вячеслав Зубков. Встречи с воспитанниками проходят вне стен их детских учреждений – на концертных площадках, – что, по мнению Михаила Казиника, особенно важно. По его словам, сверхзадача программы – не только открыть детям мир классической музыки, но и уберечь их от влияния криминальной среды.

Михаил Казиник, скрипач и культуролог:

– Эти встречи – это урок любви, чувств, красоты, гармонии. И на время нашей лекции, я даю детям шанс запомнить это навсегда. Дети импровизируют и фантазируют вместе со мной на рояле, я за короткий промежуток времени стараюсь показать ребятам на что способен каждый из них. Я уверен, что часть детей нам удастся оттянуть от того пути, по которому они пошли бы, если не было бы шанса.

Наталия Цайтлер, Управляющий Иркутским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Проект «Я обнимаю вас музыкой» в первую очередь направлен на детей с тяжелой историей. Мы все понимаем, что язык искусства, это язык, через который можно раскрыть душу, вселить любовь и показать мир прекрасного. Мы чувствуем свою ответственность и в принципе за развитие детей, за развитие искусства, за развитие тех ценностных качеств, которые крайне важны для формирования успешной личности. Большая удача, что наш банк смог присоединится к проекту и поддержать его.

Аналогичные лекции-концерты под тем же названием прошли осенью прошлого года в детских учреждениях Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Прошлогодние лекции М.С. Казиника имели самые теплые отзывы детей и администраций детских домов, поэтому было принято решение продолжить проект и расширить географию его реализации. В 2019 в списке городов участников уже Калининград, Тюмень, Челябинск, Пермь, Иркутск.

По инф. Телеинформа

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