Для мамочек в декрете в Приангарье открылись курсы по профподготовке и повышению квалификации

В Приангарье открылись курсы по профподготовке и переподготовке, а также повышению квалификации для женщин, находящихся в декретном отпуске, чьи дети не достигли возраста трех лет.
Пройти обучение смогут не менее 300 женщин. Направление реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области на 2019-2024 годы». Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.
Чтобы получить направление на обучение достаточно прийти в территориальный центр занятости населения по месту жительства, написать заявление и предоставить необходимые документы. Длительность обучения занимает от одного до шести месяцев в зависимости от выбранного вида профессионального обучения, профессии, специальности. Обучение осуществляется как по месту жительства, так и в других территориях. На реализацию мероприятия предусмотрено более трех млн рублей из областного бюджета. За семь лет реализации этого направления поддержки в сфере занятости, обучение прошли 1938 женщин.
Наиболее востребованные профессии подготовки, переподготовки и повышения квалификации у женщин в декрете – парикмахер, инспектор отдела кадров, специалист по ногтевому сервису, менеджер и другие. Также пользуются спросом программы повышения квалификации: «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и «1С: Предприятие». Более 70% женщин в первые месяцы после обучения уже возобновляют трудовую деятельность.
Министр подчеркнула, что с 2020 года обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, будет проходить в Иркутской области в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография». Из федерального бюджета в Приангарье поступят средства на ежегодное обучение более 700 женщин, находящихся в декретном отпуске.
С подробной информацией о профподготовке и переподготовке, а также повышению квалификации для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской области или обратившись в территориальные центры занятости населения региона.
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