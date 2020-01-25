«Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке» и «Ландыши из пылинок» – эти и многие другие интересные работы можно увидеть в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея на выставке микроминиатюр «Диво под микроскопом» новосибирского мастера Владимира Анискина.

– Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание порой настолько маленьких произведений, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом, – рассказал Владимир Анискин. – Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом. А особо мелкая работа выполняется между ударами сердца.

На выставке представлены 39 работ мастера. Среди них работы, которые уже стали классикой в микроминиатюре – «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Надпись на волосе», так и оригинальные и очень сложные произведения – «Роза в волосе», «Ландыши из пылинок», «Самая маленькая книга в мире» и другие. Каждая из них снабжена оптической системой для просмотра.

Всего в коллекции автора более 230 работ-невидимок. Большая часть из них представлена в Санкт-Петербургском музее микроминиатюры «Русский Левша» Международной гильдии мастеров, который был открыт в марте 2006 года. Кстати, она-то и послужила основой для создания этого музея. Сам автор родился и вырос в Новосибирске. Окончил с отличием факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Работает в Институте теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН в должности старшего научного сотрудника. Научная деятельность доктора физико-математических наук Владимира Анискина сосредоточена на исследовании микротечений, разработке и использовании микродатчиков для аэродинамики и других областей наук. Микроминиатюрой он занимается с 1998 года.

Выставка микроминиатюр – это всегда встреча с чудом, ни один зритель не уходит равнодушным, – отметил Владимир Анискин. – Особенно сильное впечатление работы производят на ребятишек. Маленький человечек, встретившись с красотой и изяществом, которое поразило и изумило его воображение, навсегда в своем сердце оставит память об увиденном чуде, и, кто знает, какие положительные всходы это даст. Как говорил Антон Павлович Чехов, «вещь, способная удивить человека его же возможностями, уже этим самим оказывает на него определенное нравственное воздействие».

Выставка микроминиатюр «Диво под микроскопом» проходит по адресу: ул. Карла Маркса, 13. Режим работы: с 10:00 до 18:00, без выходных. Телефон для справок: 20-03-68.

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