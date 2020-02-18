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Детскому садику в предместье Радищева быть!
|По инф. Телеинформа
|18 Февраля 2020 г.
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Администрация Иркутска заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада на 110 мест в предместье Радищева. Земельный участок под новый социальный объект выделен вблизи жилых домов № 67/2, 67/4, 67/8 на улице Радищева.
– Для подготовки проектно-сметной документации установлен срок – один год. Это будет современный детский сад с благоустроенной прилегающей территорией, – пояснил заместитель мэра, председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким.
В соответствии с техническим заданием, в новом двухэтажном социальном объекте должны быть предусмотрены группы для дневного пребывания детей, специализированные помещения для работы с детьми – спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет и другие. Здание должно быть доступным для маломобильных групп граждан, прилегающая территория благоустроенна и обустроена игровыми и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, теневыми навесами.
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