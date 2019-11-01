Дети войны. Инициатива губернатора поддерживает пожилых людей

Дополнительные меры социальной поддержки получат жители Иркутской области, имеющие статус «Дети войны». Это денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Соответствующий закон, подготовленный в соответствии с распоряжением губернатора Иркутской области, принят в регионе. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Этот закон позволит повысить уровень социальной защищенности граждан, имеющих статус детей Великой Отечественной войны. Это люди, которые родились в период с 1923 по 1945 год на территории бывшего Советского Союза. В Иркутской области сейчас проживает около 12 тысяч таких человек. Их доход в основном составляют только пенсии.

С 1 января 2020 года они смогут получать денежную компенсацию в размере 50% расходов на оплату за наём, содержание жилого помещения и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за оплату услуг, работ по управлению многоквартирным домом, холодную и горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Для собственников жилого помещения в многоквартирном доме – в части взноса на капитальный ремонт и коммунальные услуги. Это плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его доставку, при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

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