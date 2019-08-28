Держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис Samsung Pay

Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Чтобы использовать Samsung Pay в магазине, достаточно запустить одноименное приложение и приложить телефон к платежному терминалу. При этом сервис обеспечивает высочайший уровень защиты платежных данных: токен – вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты. Кроме того, встроенная система Samsung KNOX обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства. Оплату картой «Мир» с помощью смартфона можно всего за пару минут настроить в приложении Samsung Pay. Сервис доступен пользователям смартфонов серии Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay.

Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission – «магнитная безопасная передача») сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:

– Бесконтактные платежи стремительно набирают популярность у россиян. Сегодня это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оплаты, и мы рады, что клиенты Сбербанка, пользующиеся картами «Мир», теперь могут расплачиваться при помощи смартфона с Samsung Pay.

Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»):

– Samsung Pay все чаще используется держателями карт «Мир». В июле 2019 года количество совершенных с его помощью операций выросло в 9 раз по сравнению с январем, кроме того средний чек покупок через сервис снизился с более чем 500 рублей до 480 рублей, что говорит о растущей популярности такого способа оплаты даже для небольших повседневных покупок. Сегодня Сбербанк является крупнейшим эмитентом национальных платежных карт, и мы уверены, что теперь миллионы клиентов смогут оценить удобство такого способа совершения привычных платежей по карте «Мир».

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте .

По инф. Телеинформа

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