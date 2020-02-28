Деревянные бараки Иркутска

Программу реновации в Иркутске имеет смысл вводить только после того, как город решит проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Такую позицию высказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе встречи с журналистами 21 февраля.

– Этот проект (программа реновации предполагает расселение и снос «хрущевок», – прим. ред.) нам усиленно вталкивают года с 2016. Потому что кому-то из строителей нужно максимально поддержать свой бизнес, – напомнил Дмитрий Бердников. – Сама тема реновации очень сложна, в том числе, и психологически. Мы с вами были свидетелями того, как этот процесс пытались вести в Москве – с московскими дворами, их ликвидацией. И что из этого вышло. Сегодня у нас ситуация радикально иная. У нас 502 дома в Иркутске только официально признаны ветхими (это деревянные бараки). И еще почти 3 тысячи – с признаками. Ну, то есть, если перевести на простой язык – их можно уже сегодня признавать ветхими. Вот чем нужно заниматься сейчас – расселять эти здания.

Что касается реновации панельных домов – нужно провести по ним экспертизу и по программе капитального ремонта жилья (в которой, я уверен, теперь новым руководителем области будет наведен порядок) приводить в порядок те, которые в этом нуждаются. А когда разберемся с ветхим жильем – можно проводить и реновацию. Но обязательно с обсуждением с людьми. Давайте посмотрим, хотят люди жить в своих домах, с дворами и площадками, или хотят жить в [многоэтажных] человейниках? Вопрос этот надо, как минимум, тщательно обсудить до всех тонкостей. Есть и психологический момент. Если делать реновацию, что мы скажем людям, которые сегодня живут в деревянных бараках? Там официальная очередь, в которой люди годами находятся – прозрачная, контролируемая… Как мы этим людям будем объяснять, почему не их переселяют, а жителей хрущевок? – задался вопросом мэр.

Напомним, тему реновации в Иркутске лоббируют представители крупного стройбизнеса, в частности, «Новый город». С таким предложением председатель совета директоров компании Александр Битаров обратился к врио губернатора Игорю Кобзеву. Кроме того, неоднократно проводились круглые столы, в рамках которых поднималась тема опасности «хрущевок» и необходимости их скорейшего расселения и сноса. Недавно глава региона предложил провести экспериментальный снос трехэтажки в Ангарске, чтобы оценить актуальность идеи реновации для региона, а также готовность населения к этой неоднозначной программе.

По инф. Телеинформа

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