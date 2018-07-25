Деревенский автобус

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Ряд городов и посёлков Иркутской области уже получили автобусы для муниципальных и межпоселенческих пассажирских перевозок, а также для нужд учреждений культуры и спорта, приобретённые на средства проекта «Народные инициативы» в 2018 году. Комментируя ход реализации проекта в регионе, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка напомнил, что решения, на что будут направлены средства, основываются, в первую очередь, на предложениях жителей. В местные думы и администрации поступают многочисленные обращения от граждан, касающиеся именно вопросов обеспечения транспортного обслуживания.
«В большинстве случаев речь идёт о необходимости закрытия потребности в пассажирских перевозках на маршрутах, не выгодных для частных перевозчиков, но имеющих большое значение для жителей», – подчеркнул Сергей Брилка.
Так, два автобуса ПАЗ, переданных муниципальному транспортному предприятию, уже ездят по улицам Черемхово, обслуживая жителей отдалённых посёлков. Как отметили в городской думе, город представляет собой поселенческую агломерацию небольшого размера, в которую входит центральный жилой массив и несколько отдельных микрорайонов, которые сформировались от отдельных предприятий. Все эти посёлки отдалены от городского центра на 4–12 километров. Решение о приобретении дополнительного общественного транспорта было принято в результате обращений от жителей посёлков Храмцовка, Кирзавод и других. На покупку автобусов за счёт «Народных инициатив» было выделено 3,7 млн рублей.
В качестве меры поддержки муниципального предприятия, осуществляющего перевозки по убыточным или так называемым социальным маршрутам, был куплен автобус в Тулуне, он уже работает на линии. На это выделили 1,8 млн рублей. По словам председателя городской думы Александра Счастливцева, совместно с администрацией было принято решение о покупке одного нового автобуса ежегодно; таким образом, за счёт «Народных инициатив» было куплено уже четыре автобуса. «Наше автотранспортное предприятие находится в сложном положении, износ автотранспортного парка составляет 80%, поэтому реализация проекта стала серьёзным подспорьем в обеспечение на должном уровне пассажирских перевозок. На сегодняшний день нет другой возможности обновлять автопарк», – рассказал Александр Счастливцев.
Сложности уехать в час пик на автобусе № 2, курсирующему по маршруту Микрорайон – ИркАЗ – Микрорайон, возникают у жителей Шелехова. В этом году было принято решение направить 3,2 млн рублей на покупку двух автобусов для работы на этом направлении. Глава местной думы Константин Шадрин сообщил, что на сегодняшний день заключён муниципальный контракт с подрядчиком на поставку транспортных средств. Пять городских автобусов появятся в Усть-Куте, новые автобусы будут ездить между поселениями Куйтунского, Чунского и Осинского районов.
Многие муниципальные образования приняли решение приобрести за счёт «Народных инициатив» автобусы для учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. Например, в ближайшие дни новый автобус стоимостью 2,3 млн рублей прибудет в Казачинско-Ленский район. Мэр района Александр Абраменко рассказал, что его передадут местному дому культуры. Теперь артисты смогут посещать с культурной программой посёлки района, а также участвовать в межмуниципальных мероприятиях.
«Для нужд работников культуры были также куплены автобусы в Слюдянском и Усть-Кутском районах, а для воспитанников детско-юношеских спортивных школ приобрели транспортные средства в Шелеховском и Баяндаевском районах, новый микроавтобус будет передан Центру образования Нукутского района», – уточнил Сергей Брилка.
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