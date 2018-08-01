Деревенские вести

Илья Сумароков докладывает об обстановке в сельском хозяйстве.

Лето перевалило за экватор, значит, пора не только косить и собирать свежие овощи, но и сверить часы – верным ли курсом идём, всего ли хватает, всё ли делается для хорошего урожая. Молодой министр сельского хозяйства региона отчитывается – всё идёт хорошо. Корма заготавливаются, земли удобряются, поддержка фермеров идёт полным ходом. Даже выясняется, что люди в Иркутской области потянулись в село.

Всё-таки люди едут в село

По данным Иркутскстата, численность постоянного населения, проживающего в сельской местности в Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года, возросла на 0,3% по сравнению с уровнем 2017 года и составила 510,1 тыс. человек.

– Увеличению численности сельского населения способствовали организационно-экономические механизмы и меры по регулированию на федеральном уровне социального развития сельских территорий субъектов Российской Федерации, в частности, реализация в Иркутской области подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, что подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» реализуется в Приангарье с 2014 года, в её основе – создание благоприятных условий жизнедеятельности и содействие привлечению квалифицированных кадров в сельскую местность.

За годы реализации подпрограммы на строительство жилья в сельской местности выдано 938 свидетельств, по договору найма жилого помещения представлена субсидия 54 молодым семьям. Реализовано 122 проекта по грантовой поддержке местных инициатив граждан, построены три общеобразовательные школы в посёлках Тарнополь Балаганского района, Новочунка Чунского района и посёлке Качуг, 42 фельдшерско-акушерских пункта, а также 28 плоскостных спортивных сооружений. Введено в эксплуатацию 68 км локальных водопроводов, более 25 км внутрипоселкового газопровода низкого давления, построено и реконструировано более 19,5 км автомобильных дорог с твёрдым покрытием. Завершена реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в селе Хадай Баяндаевского района. Продолжено строительство Дома культуры на 150 мест в посёлке Забитуй Аларского района, на 150 мест – в посёлке Железнодорожный Усольского района. В реализации мероприятий приняли участие 92 муниципальных образования из 24 районов области.

Заготовка кормов

Заготовка кормов, которая начата в Иркутской области с первой декады июля, идёт опережающими темпами. В настоящий момент скошено 46,6 тыс. га многолетних трав, в (2017 году – 30,7 тыс. га), заготовлено 39,4 тыс. тонн сена (в 2017 году – 21,8 тыс. тонн), 19,8 тыс. тонн сенажа (в 2017 году – 20,7 тыс. тонн). Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков на заседании правительства Иркутской области под руководством председателя правительства Руслана Болотова.

Илья Сумароков сообщил, что в регионе ведутся работы по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Уже введено 11,2 тыс. га, или 42% от запланированных объёмов. В 2018 году планируется ввести 25 тысяч га, затем по 20 тысяч га ежегодно.

– Мы ставим задачу перед аграриями распахать всю пригодную для ввода в оборот пашню – это 301 тысяч га, – подчеркнул министр.

Глава ведомства напомнил, что на проведение сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводителям области требуется ежегодно 48,8 тыс. тонн дизельного топлива и 9,1 тыс. тонн бензина на сумму более 2,8 млн рублей. По результатам еженедельного мониторинга закупочных и мелкооптовых цен на нефтепродукты установлено, что повышение закупочных цен на АИ-92 у мелкооптовых поставщиков с мая 2017 года составило порядка 23%, на дизельное топливо – от 33 до 38%.

– С учётом растущих цен на дизтопливо дополнительные затраты на приобретение ГСМ по предварительным расчётам составят 417 млн рублей. Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко принято решение выделить на компенсацию части затрат за приобретённые горюче-смазочные материалы 200 млн рублей, – отметил Илья Сумароков.

Кроме того, по информации министра, правительством Иркутской области для обновления парка сельскохозяйственной техники предусмотрены такие меры, как приобретение машин в лизинг через инвестиционные проекты и гранты. В прошлом году при такой государственной поддержке обновление по тракторам составило 4%, по зерноуборочным комбайнам – 5%, по кормоуборочным комбайнам – 9,4%.

По состоянию на 24 июля 2018 года готовность техники к сезонным полевым работам составляет в среднем 95% в зависимости от вида уборочной техники. На ремонт тракторов зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, на специализированных ремонтных предприятиях из областного бюджета выделены субсидии в сумме 17 млн рублей.

Илья Сумароков также заметил, что в настоящее время министерство сельского хозяйства Иркутской области проводит активную политику по продвижению продукции региональных предприятий на внешние рынки и заинтересовано в расширении внешнеэкономического сотрудничества с Монголией и Китайской Народной Республикой, в том числе по поставкам пшеницы и маслосемян рапса. Одними из перспективных и востребованных направлений в растениеводческой отрасли министр назвал производство пивоваренного ячменя и выращивание твёрдых сортов пшеницы для производства макаронных изделий.

– В 2018 году на поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрено 2,7 млрд рублей, в том числе 2,04 млрд рублей за счёт средств областного бюджета и 740 млн рублей за счёт средств федерального бюджета. По состоянию на 24 июля 2018 года фактически сельскохозяйственным товаропроизводителям направлено 1,5 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей средств областного бюджета и 327,7 млн рублей средств федерального бюджета, – сообщил министр.

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